Биохимик рассказала, как чайный гриб воздействует на организм

Чайный гриб, или комбуча, переживает настоящий ренессанс в мире здорового питания. Этот древний ферментированный напиток привлекает внимание не только приверженцев ЗОЖ, но и научного сообщества. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик и нутрициолог Анна Дивинская рассказала, как чайный гриб воздействует на организм.

«Чайный гриб представляет собой симбиотическую культуру бактерий и дрожжей, которая трансформирует сладкий чай в богатый пробиотиками напиток. В процессе ферментации образуются органические кислоты, витамины группы В, витамин С, антиоксиданты и полезные микроорганизмы. Ключевые активные компоненты включают уксусную кислоту, обладающую антимикробными свойствами, и живые пробиотические культуры, поддерживающие здоровье кишечной микрофлоры», — объяснила эксперт.

По ее словам, регулярное употребление качественной комбучи способствует улучшению пищеварения за счет нормализации баланса кишечных бактерий. Пробиотики в составе напитка усиливают иммунную защиту организма, поскольку около 70% иммунных клеток сосредоточено именно в кишечнике. Антиоксиданты чайного гриба помогают замедлить процессы старения клеток.

«Важно понимать, что домашнее приготовление комбучи может быть сопряжено с рисками. Нарушение технологии создает благоприятную среду для патогенных микроорганизмов. Высокая кислотность напитка может негативно влиять на зубную эмаль при чрезмерном употреблении. Людям с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам и детям следует проявлять особую осторожность. Небольшое содержание алкоголя делает комбучу нежелательной», — подчеркнула специалист.

Оптимальная суточная порция составляет 100-200 мл качественного продукта. Выбирать комбучу следует от проверенных производителей с соблюдением всех санитарных норм. Начинать нужно с малых количеств, наблюдая за реакцией организма.