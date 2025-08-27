Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Биохимик рассказала, как чайный гриб воздействует на организм
Питание и еда

27 августа 2025, 16:45

2 мин.

Биохимик рассказала, как чайный гриб воздействует на организм

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Чайный гриб достают из банки
Фото alvarez, iStock

Чайный гриб, или комбуча, переживает настоящий ренессанс в мире здорового питания. Этот древний ферментированный напиток привлекает внимание не только приверженцев ЗОЖ, но и научного сообщества. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик и нутрициолог Анна Дивинская рассказала, как чайный гриб воздействует на организм.

«Чайный гриб представляет собой симбиотическую культуру бактерий и дрожжей, которая трансформирует сладкий чай в богатый пробиотиками напиток. В процессе ферментации образуются органические кислоты, витамины группы В, витамин С, антиоксиданты и полезные микроорганизмы. Ключевые активные компоненты включают уксусную кислоту, обладающую антимикробными свойствами, и живые пробиотические культуры, поддерживающие здоровье кишечной микрофлоры», — объяснила эксперт.

По ее словам, регулярное употребление качественной комбучи способствует улучшению пищеварения за счет нормализации баланса кишечных бактерий. Пробиотики в составе напитка усиливают иммунную защиту организма, поскольку около 70% иммунных клеток сосредоточено именно в кишечнике. Антиоксиданты чайного гриба помогают замедлить процессы старения клеток.

«Важно понимать, что домашнее приготовление комбучи может быть сопряжено с рисками. Нарушение технологии создает благоприятную среду для патогенных микроорганизмов. Высокая кислотность напитка может негативно влиять на зубную эмаль при чрезмерном употреблении. Людям с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам и детям следует проявлять особую осторожность. Небольшое содержание алкоголя делает комбучу нежелательной», — подчеркнула специалист.

Оптимальная суточная порция составляет 100-200 мл качественного продукта. Выбирать комбучу следует от проверенных производителей с соблюдением всех санитарных норм. Начинать нужно с малых количеств, наблюдая за реакцией организма.

Чайный гриб (комбуча) польза и&nbsp;вред для организма человека.Чайный гриб: польза и вред напитка. Мнение нутрициолога
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Москалькова отметила напряженный и эмоциональный характер переговоров с Киевом
Актеры, политики и богатейшие люди мира. Кто посетил первый матч сборной США на ЧМ-2026?
Путин в поздравлении актрисе Елене Сафоновой отметил ее вклад в кинематограф
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Три удаления в матче открытия, аресты в Мексике, флаг России на стадионе во время церемонии, волевая победа Кореи. Что происходило на ЧМ-2026 в ночь с 11 на 12 июня 
США рассекретили данные о своих биолабораториях на Украине. Почему это важно
Читайте далее
Химик развеял популярный миф о пользе комбучи для похудения
Следующий материал
Химик развеял популярный миф о пользе комбучи для похудения
Последние новости
13 июн 15:40
Диетолог рассказала, почему нельзя есть сразу после тренировки
7 июн 18:30
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
5 июн 18:10
Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе
31 мая 18:25
Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион перед марафонской дистанцией
30 мая 12:30
Диетолог ответила, какие продукты и напитки помогают мышцам восстановиться после тренировки