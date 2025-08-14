Биохимик рассказала о вреде «диеты хищника»

Стиль жизни
Биохимик рассказала, чем опасна диета хищника
Питание и еда

14 августа, 18:00

2 мин.

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Стейк с маслом
Фото Lisovskaya, iStock

«Диета хищника» — это метод питания, который стремительно набрал популярность в российских социальных сетях. Видеоролики с женщинами, которые едят много красного мяса, сливочное масло столовыми ложками и полностью исключают растительную пищу из рациона, набирают тысячи просмотров.

В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог, биохимик и психолог РПП Анна Дивинская заявила, что «диета хищника» опасна для здоровья. По ее словам, при переходе на исключительно животную пищу организм действительно входит в состояние кетоза — метаболического процесса, при котором в качестве основного источника энергии используются жиры. Это объясняет быструю потерю веса в первые недели, однако механизм включает не только сжигание жира, но и значительную потерю воды и мышечной массы.

«Отсутствие пищевых волокон критически нарушает функционирование желудочно-кишечного тракта. Клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий микробиома — сложной экосистемы, контролирующей иммунитет, синтез витаминов группы В, а также выработку серотонина. Без растительной пищи происходит серьезное обеднение микробного разнообразия, что может привести к хроническим воспалительным процессам», — отметила эксперт.

Также чрезмерное потребление насыщенных жиров, особенно в сочетании с отсутствием антиоксидантов из клетчатки растений, создает оксидативный стресс. Печень, вынужденная перерабатывать огромное количество жира, может развить стеатоз — жировое перерождение. Почки испытывают колоссальную нагрузку от продуктов белкового метаболизма, что повышает риск образования камней и нарушения фильтрационной функции.

Сердечно-сосудистая система также страдает: уровень «плохого» холестерина ЛПНП резко возрастает, что увеличивает риск атеросклероза, особенно у генетически предрасположенных к этому людей.

«Привлекательность «диеты хищника» объясняется ее кажущейся простотой и радикальностью. В эпоху информационной перегрузки принцип «ешь только мясо» снимает необходимость принимать сложные решения о питании. Кроме того, быстрые результаты создают иллюзию «магического решения» всех проблем. Социальные сети усиливают эффект через механизмы подтверждения: алгоритмы показывают схожий контент, создавая иллюзию, где экстремальные подходы кажутся нормой», — подытожила Дивинская.

Диеты
Польза и вред
