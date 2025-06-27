Биохимик рассказала, чем опасен популярный в Китае кофе со свиными потрохами

Китайское кафе в городе Цзяньоу стало интернет-сенсацией благодаря латте с добавлением отвара из свиных кишок. В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог, биохимик, психолог РПП Анна Дивинская заявила, что этот необычный напиток поднимает важные вопросы с точки зрения биохимии питания и пищевой безопасности.

По ее словам, свиные кишки — это мышечная ткань, богатая белком и коллагеном. При варке происходит денатурация белковых структур и переход растворимых веществ в бульон. В 6 граммах такого отвара содержатся аминокислоты, пептиды, минеральные соли и экстрактивные вещества, придающие характерный умами-вкус.

Сочетание с кофейными полифенолами создает уникальный биохимический профиль напитка. Кофеин и танины кофе могут влиять на усвоение белковых компонентов, потенциально снижая их биодоступность.

«Субпродукты содержат полноценный аминокислотный состав, включая незаменимые аминокислоты лизин и триптофан, важные для синтеза нейротрансмиттеров. Но согласитесь, белок легко получить и без такого сложного напитка», — сказала эксперт.

Также кишки — источник железа, цинка и витаминов группы B, особенно B12, дефицит которого распространен в современном обществе. Однако кишечник животных может содержать патогенные микроорганизмы, недостаточная термическая обработка которых создает риск пищевых инфекций. Кроме того, субпродукты содержат значительное количество холестерина (до 200 мг на 100 г), что может быть противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Внутренние органы богаты пуринами, метаболизм которых приводит к образованию мочевой кислоты. Это критично для пациентов с подагрой и мочекаменной болезнью. Еще белки субпродуктов могут вызывать перекрестные аллергические реакции», — отметила специалист.

Дивинская подчеркнула, что данный напиток можно рассматривать как оригинальный и экспериментальный продукт для здоровых взрослых людей без медицинских противопоказаний. Однозначно не рекомендуется пить его беременным, кормящим женщинам, детям до 12 лет и лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе.

«Кофе со свиными потрохами — это интересный пример фьюжн-кулинарии, объединяющий традиционные и современные пищевые практики. С нутрициологической точки зрения напиток имеет как потенциальные преимущества, так и определенные риски, что требует взвешенного подхода к его употреблению», — подытожила нутрициолог.