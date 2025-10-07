Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Биохимик ответила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей
Питание и еда

Сегодня, 12:05

3 мин.

Биохимик ответила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Психолог, биохимик
Ультрапереработанная еда.
Фото beats3, iStock

Каждый день миллионы людей начинают утро с готовых хлопьев, перекусывают батончиками и ужинают полуфабрикатами. Ультрапереработанные продукты захватили рацион незаметно, но последствия этого выбора становятся все более очевидными для специалистов. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик и психолог РПП Анна Дивинская рассказала, чем опасна такая пища.

«С точки зрения биохими, ультрапереработанная пища запускает каскад нежелательных реакций. Высокое содержание быстрых углеводов и трансжиров провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что постепенно ведет к инсулинорезистентности. Искусственные добавки создают дополнительную нагрузку на печень, которая вынуждена еще активнее работать в режиме детоксикации», — сказала эксперт.

Особенно тревожит влияние такой еды на микробиом кишечника. Эмульгаторы и консерванты буквально разрушают полезную микрофлору, нарушая целостность кишечного барьера. Это приводит к хроническому воспалению, которое связывают с метаболическим синдромом, депрессией и аутоиммунными заболеваниями.

«С точки зрения пищевого поведения, наблюдается следующая закономерность: ультрапереработанные продукты формируют зависимость, сравнимую с наркотической. Комбинация сахара, соли, жиров и усилителей вкуса воздействует на дофаминовые рецепторы мозга, создавая ощущение удовольствия, которое хочется повторить снова и снова», — отметила специалист.

Человек теряет чувствительность к сигналам насыщения. Мозг перестает адекватно реагировать на натуральную пищу: она кажется пресной и невкусной. Формируется порочный круг: эмоциональный дискомфорт заедается переработанной едой, что усиливает воспаление и ухудшает психоэмоциональное состояние.

«Регулярное употребление такой пищи коррелирует с ожирением, сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами онкологии. Особую тревогу вызывает влияние ультрапереработанной пищи на растущий организм. Детский мозг находится в стадии активного развития, и нарушения в питании напрямую отражаются на когнитивных функциях, поведении и успеваемости. Формирование вкусовых предпочтений в раннем возрасте определяет пищевые привычки на всю жизнь», — подчеркнула Дивинская.

Она добавила, что у многих современных подростков за годы питания полуфабрикатами развились серьезные метаболические нарушения и расстройства пищевого поведения. Восстановление здоровых отношений с едой у них теперь требует длительной комплексной терапии.

«Необязательно полностью исключать переработанные продукты, но важно осознанно подходить к их выбору. Читайте состав: чем короче список ингредиентов и чем больше узнаваемых компонентов, тем лучше. Готовьте простые блюда из цельных продуктов хотя бы несколько раз в неделю. Начните с малого: замените один переработанный продукт натуральным аналогом. Вместо магазинного йогурта с добавками выбирайте обычный и добавляйте свежие фрукты. Готовые соусы замените на домашние из простых ингредиентов. Постепенно вы заметите, как меняются вкусовые ощущения и самочувствие», — подытожила биохимик.

Фастфуд.Фастфуд: вред или польза для человека

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей

  • Berkut-7

    Еда это реально наркотик, просто условно героин заставляет выбрасывать огромные обьёмы дофамина в моменте, а вкусная еда небольшие дозы дофамина , поэтмоу мы её едим и наслаждаемся но без резкого скачка гормонов , как это приосходит при употребление наркотика , хотя очень вкусная еда вызывает порой и более высокий выброс дофамина , человек буквально с катушек слетает с криком " Охренеть , как вкусно и наваливает себе в тарелку кучу еды и сидит обжирается" .....сахар это фактически пищевой героин для человека, вызывает зависимость довольно сильнуЮ, а у некоторых людей прям ломка начинается, если они долго не поедят сладкого и начинаются срывы , когда сладкое им становится доступным и они просто обжираются пирожными и шоколадками .

    07.10.2025

    • КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    6 окт 19:25
    Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
    6 окт 18:35
    Врач объяснила, почему не стоит делать заготовки с аспирином
    5 окт 15:30
    Диетолог объяснила, как выбрать полезные молочные продукты
    5 окт 12:05
    Биохимик рассказала, что полезнее — красная или черная икра
    4 окт 18:15
    Эндокринолог объяснила, как питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями