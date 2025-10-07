Биохимик ответила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей

Каждый день миллионы людей начинают утро с готовых хлопьев, перекусывают батончиками и ужинают полуфабрикатами. Ультрапереработанные продукты захватили рацион незаметно, но последствия этого выбора становятся все более очевидными для специалистов. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик и психолог РПП Анна Дивинская рассказала, чем опасна такая пища.

«С точки зрения биохими, ультрапереработанная пища запускает каскад нежелательных реакций. Высокое содержание быстрых углеводов и трансжиров провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что постепенно ведет к инсулинорезистентности. Искусственные добавки создают дополнительную нагрузку на печень, которая вынуждена еще активнее работать в режиме детоксикации», — сказала эксперт.

Особенно тревожит влияние такой еды на микробиом кишечника. Эмульгаторы и консерванты буквально разрушают полезную микрофлору, нарушая целостность кишечного барьера. Это приводит к хроническому воспалению, которое связывают с метаболическим синдромом, депрессией и аутоиммунными заболеваниями.

«С точки зрения пищевого поведения, наблюдается следующая закономерность: ультрапереработанные продукты формируют зависимость, сравнимую с наркотической. Комбинация сахара, соли, жиров и усилителей вкуса воздействует на дофаминовые рецепторы мозга, создавая ощущение удовольствия, которое хочется повторить снова и снова», — отметила специалист.

Человек теряет чувствительность к сигналам насыщения. Мозг перестает адекватно реагировать на натуральную пищу: она кажется пресной и невкусной. Формируется порочный круг: эмоциональный дискомфорт заедается переработанной едой, что усиливает воспаление и ухудшает психоэмоциональное состояние.

«Регулярное употребление такой пищи коррелирует с ожирением, сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами онкологии. Особую тревогу вызывает влияние ультрапереработанной пищи на растущий организм. Детский мозг находится в стадии активного развития, и нарушения в питании напрямую отражаются на когнитивных функциях, поведении и успеваемости. Формирование вкусовых предпочтений в раннем возрасте определяет пищевые привычки на всю жизнь», — подчеркнула Дивинская.

Она добавила, что у многих современных подростков за годы питания полуфабрикатами развились серьезные метаболические нарушения и расстройства пищевого поведения. Восстановление здоровых отношений с едой у них теперь требует длительной комплексной терапии.

«Необязательно полностью исключать переработанные продукты, но важно осознанно подходить к их выбору. Читайте состав: чем короче список ингредиентов и чем больше узнаваемых компонентов, тем лучше. Готовьте простые блюда из цельных продуктов хотя бы несколько раз в неделю. Начните с малого: замените один переработанный продукт натуральным аналогом. Вместо магазинного йогурта с добавками выбирайте обычный и добавляйте свежие фрукты. Готовые соусы замените на домашние из простых ингредиентов. Постепенно вы заметите, как меняются вкусовые ощущения и самочувствие», — подытожила биохимик.