Биохимик объяснила, почему не стоит кормить ребенка сухими завтраками
Питание и еда

22 июня, 12:45

3 мин.

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Психолог, биохимик
Девочка есть хлопья с молоком
Фото bulatovic, iStock

Нутрициолог, биохимик, психолог РПП Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, почему стоит отказаться от сухих завтраков для детей. По ее словам, этот продукт кажется многим родителям удобным и «здоровым» решением. Малыши сами тянут руки к красивым и модным коробкам. Но если заглянуть глубже, становится очевидно: пользы в таких продуктах намного меньше, чем маркетинга. Более того, регулярное их употребление может нанести вред организму ребенка.

«Большинство популярных сухих завтраков — это очищенные злаки, прошедшие экструдирование (механическую и термическую обработку), при котором разрушается большая часть витаминов и пищевых волокон. Чтобы компенсировать потери витаминов, производители добавляют их синтетические аналоги, но усваиваются они хуже натуральных, особенно у детей с еще формирующейся системой пищеварения», — объяснила эксперт.

На первом месте в составе таких продуктов почти всегда — сахар. Иногда его содержание доходит до 40%, даже если на упаковке будет написано «фитнес», «без сахара» или «полезный завтрак». Вместо слова «сахар» в составе могут быть следующие компоненты: глюкозный сироп, патока, фруктозный сироп, мальтодекстрин — что не делает завтрак лучше, так как по сути является тем же сахаром. Это провоцирует резкие скачки глюкозы и инсулина в крови, что приведет к быстрой усталости, снижению концентрации и пищевым капризам.

«Сухой завтрак с молоком — это быстрые углеводы без полноценного белка и клетчатки. Ребенок съедает миску сладких шариков, а уже через час снова хочет есть. Организм не получает долгого насыщения, у ребенка запускается привычка перекусывать, что со временем приведет к нарушению регуляции аппетита», — пояснила специалист.

В сухих завтраках практически нет жиров (особенно полезных — Омега-3), нет белка и клетчатки. Все это действительно нужно детскому организму для роста, развития мозга, нормальной работы кишечника и стабилизации сахара в крови. Добавление молока немного улучшает ситуацию, но не компенсирует ущерб от «сахарной бомбы». Однако через молоко ребенок не получит необходимое количества белка на завтрак, ведь в 100 г напитка всего 3 г белка.

К основным рискам сухих завтраков Дивинская отнесла:

  • Инсулинорезистентность, ожирение, дефицит по витаминам группы B, железу, цинку и другим нутриентам. Это приведет к ослаблению иммунитета и частым простудам и вирусным заболеваниям.

  • Ухудшение поведения, внимания, перепады настроения, проблемы со сном. Все это связано с нестабильным уровнем сахара. Вместо того чтобы полноценно учиться и развиваться, ребенок будет чаще капризничать и не сможет сосредоточиться.

«Завтрак должен быть сбалансированным. Для детей подойдут овсянка из цельнозерновых хлопьев длительной варки (не менее 10-15 минут) на воде или молоке с орехами, фруктами и ягодами. Гречневая или рисовая каша (в идеале из бурого риса с высоким содержанием клетчатки и белка) с маслом и яйцом. Творог с бананом, ягодами и каплей меда. Омлет с овощами и цельнозерновым хлебом либо ПП-панкейки из цельнозерновой муки с густым йогуртом», — подытожила нутрициолог.

Как приучить ребенка питаться правильно: идеи полезных завтраков.Как приучить ребенка питаться правильно: идеи полезных завтраков

В «Бородинском» хлебе нашли токсин, вызывающий поражение почек и печени
В «Бородинском» хлебе нашли токсин, вызывающий поражение почек и печени

