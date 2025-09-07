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Биохимик объяснила, как чай матча влияет на усвоение железа
Питание и еда

7 сентября 2025, 18:45

2 мин.

Биохимик объяснила, как чай матча влияет на усвоение железа

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Чай матча
Фото hxyume, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» биохимик Анна Дивинская рассказала, полезен ли чай матча для организма и сколько его можно пить. По ее словам, этот продукт ценится за высокое содержание антиоксидантов, аминокислот (включая L-теанин) и природного кофеина. Все это улучшает концентрацию внимания, снижает стресс и укрепляет иммунную систему. Однако нельзя забывать и об обратной стороне. Избыточное потребление матча способно вызвать перевозбуждение, нарушение сна, учащенное сердцебиение и раздражение ЖКТ.

«Особенно осторожными должны быть люди с лабильным артериальным давлением: для них высокие дозы кофеина могут спровоцировать гипертонический криз. Также матча может усилить кислотность, спровоцировать боли или обострение гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметила эксперт.

Еще один важный нюанс — влияние на усвоение железа. Танины и катехины матча способны связываться с негемовым (растительным) железом и снижать его всасывание, что особенно критично для вегетарианцев, беременных женщин и людей с анемией. Есть случаи тяжелого дефицита железа при многократном ежедневном употреблении матча, когда пациентам требовались медицинские вмешательства. Существуют и другие риски при высокой концентрации матча: возможное отравление тяжелыми металлами, раздражение слизистой, нагрузка на печень и почки, нарушение сна и тревожность от избытка кофеина. Безопасная дозировка — 1-2 чашки (2-4 г) для большинства взрослых, с учетом общего потребления кофеина до 400 мг в сутки. В одной чашке кофе в среднем 150 мг кофеина.

«Лучше пить матча между приемами пищи, а не сразу перед или после железосодержащей еды. Это помогает избежать подавления усвоения железа. Для улучшения усвоения железа можно включать в рацион витамин C-богатую пищу либо делать паузу минимум на час между матча и приемом пищи с высоким содержанием железа», — сказала Дивинская.

Покупать матчу следует у надежных брендов, проверяющих напиток на содержание тяжелых металлов (например, свинца, кадмия). Беременным, а также пациентам с нарушением артериального давления, печеночной или желудочно-кишечной патологией следует предварительно обсудить с врачом или диетологом, можно ли включать матча в рацион.

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