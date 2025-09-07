Биохимик объяснила, как чай матча влияет на усвоение железа

Эксклюзивно для «СЭ» биохимик Анна Дивинская рассказала, полезен ли чай матча для организма и сколько его можно пить. По ее словам, этот продукт ценится за высокое содержание антиоксидантов, аминокислот (включая L-теанин) и природного кофеина. Все это улучшает концентрацию внимания, снижает стресс и укрепляет иммунную систему. Однако нельзя забывать и об обратной стороне. Избыточное потребление матча способно вызвать перевозбуждение, нарушение сна, учащенное сердцебиение и раздражение ЖКТ.

«Особенно осторожными должны быть люди с лабильным артериальным давлением: для них высокие дозы кофеина могут спровоцировать гипертонический криз. Также матча может усилить кислотность, спровоцировать боли или обострение гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметила эксперт.

Еще один важный нюанс — влияние на усвоение железа. Танины и катехины матча способны связываться с негемовым (растительным) железом и снижать его всасывание, что особенно критично для вегетарианцев, беременных женщин и людей с анемией. Есть случаи тяжелого дефицита железа при многократном ежедневном употреблении матча, когда пациентам требовались медицинские вмешательства. Существуют и другие риски при высокой концентрации матча: возможное отравление тяжелыми металлами, раздражение слизистой, нагрузка на печень и почки, нарушение сна и тревожность от избытка кофеина. Безопасная дозировка — 1-2 чашки (2-4 г) для большинства взрослых, с учетом общего потребления кофеина до 400 мг в сутки. В одной чашке кофе в среднем 150 мг кофеина.

«Лучше пить матча между приемами пищи, а не сразу перед или после железосодержащей еды. Это помогает избежать подавления усвоения железа. Для улучшения усвоения железа можно включать в рацион витамин C-богатую пищу либо делать паузу минимум на час между матча и приемом пищи с высоким содержанием железа», — сказала Дивинская.

Покупать матчу следует у надежных брендов, проверяющих напиток на содержание тяжелых металлов (например, свинца, кадмия). Беременным, а также пациентам с нарушением артериального давления, печеночной или желудочно-кишечной патологией следует предварительно обсудить с врачом или диетологом, можно ли включать матча в рацион.