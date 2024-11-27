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Бармен рассказал, как приготовить безалкогольный глинтвейн — рецепт
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Бармен рассказал, как приготовить безалкогольный глинтвейн

Мария Задорожная
Автор
Глинтвейн на столе
Фото Geshas, iStock
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Бармен Игорь Мякинин поделился с «СЭ» рецептом безалкогольного глинтвейна. Для его приготовления он рекомендует взять 180 мл виноградного сока, 20 мл сиропа «Персидские специи», четыре звездочки аниса, 30 г апельсина, одну палочку корицы. Также по желанию можно добавить замороженную или свежую чернику.

Для начала необходимо влить в кастрюлю сок, затем добавить сироп, анис, корицу и нарезанный апельсин. Нагреть смесь до температуры 70°C, а затем перелить в бокал для глинтвейна и добавить чернику. Подавать напиток стоит сразу.

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