Бариста раскрыла секреты приготовления кофе как в ресторане

Бариста Ульяна Козиевская в беседе с порталом «Городовой» рассказала, как правильно приготовить кофе в домашних условиях. По ее словам, важно качество зерен — обжарка должна быть сделана в идеале две-три недели назад, не дольше. «Для каждого способа заваривания необходим свой размер помола. Для турки — очень мелкий, а для френч-пресса — крупный. Чтобы напиток получился идеальным, попросите помолоть его в кофейне для конкретного способа заваривания», — порекомендовала эксперт. Хранить кофе нужно в плотно закрытой непрозрачной банке или упаковке при комнатной температуре. Это поможет сберечь его вкус и аромат.

Если хотите испортить напиток — заварите его кипяченой водой. А чтобы кофе получился, нужно использовать жидкость, температурой не выше 90-95°, пояснила бариста.

Тем, кто предпочитает кофе с молоком, Ульяна Козиевская предложила попробовать низколактозную или безлактозную его разновидности — они дадут больше сладости.

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