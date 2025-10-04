Стиль жизни
Бариста поделилась рецептом кофе по-лапландски
Сегодня, 12:25

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Дарья Соболева
Кофе с сыром
Фото -lvinst-, iStock

В мире часто встречаются необычные сочетания с кофе. Одно из них — кофе с сыром. Звучит необычно, но в некоторых странах это обычное дело. Эксклюзивно для «СЭ» руководитель группы бренд-бариста кофейного бренда Дарья Соболева рассказала, как приготовить кофе по-лапландски.

Пить кофе с лапландским сыром придумали в Финляндии, однако история умалчивает об имени автора напитка. Скандинавы используют лапландский сорт сыра из оленьего молока для особенного вкуса.

«Такое необычное сочетание — не единственное в своем роде. В разных странах вы также можете увидеть кофе с морской солью, чесноком и медом, даже с чаем!», — отметила эксперт.

Чтобы приготовить это необычный напиток, на дно чашки нужно положить обожженный кухонной горелкой кусочек сыра (желательно лапландского) и залить горячим крепким эспрессо. Для эспрессо лучше взять кофе темной обжарки. Не рекомендуется брать благородные сыры с плесенью — их привкус плохо сочетается с кофе. Сыр смягчается, а кофе обретает сливочный вкус. Сначала отведайте напиток, а затем полакомьтесь пропитанным сыром.

«Можно приготовить альтернативный напиток — тоже кофе с сыром, но с мягким творожным — например, крем-чизом или филадельфией. Для этого заварите кофе в фильтре, взбейте сыр и сливки в блендере, налейте кофе в кружку и выложите сверху сырно-сливочную шапочку», — сказала специалист.

