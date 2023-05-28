Аллерголог рассказала об опасном свойстве фиников

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ» об опасном свойстве фиников. «Финики — удивительно полезный сухофрукт. Они богаты клетчаткой, витамином В6, калием, магнием, марганцем. Могут быть отличным десертом и заменой сахару, придавать энергию и улучшать работу кишечника. Однако, помимо пользы, финики могут нести опасность», — заявила специалист.

По словам Натальи Перовой, не рекомендуется есть финики при ожирении, а при сахарном диабете — только после консультации с врачом. Но и это не все. «С точки зрения аллергологии, в некоторых случаях финики могут спровоцировать крайне негативную реакцию в виде высыпаний, отечности, тошноты, рвоты, диареи. Может возникнуть течение слизи в носоглотке и даже удушье», — предупредила врач. В случае аллергии на финики, Наталья Перова порекомендовала с осторожностью употреблять орехи, яблоки, абрикосы, вишню, персики, и наоборот (при реакции на эти ягоды и фрукты не употреблять финики), поскольку они содержат одинаковый белок.

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