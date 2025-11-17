Стиль жизни
Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть сырую курицу
Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть сырую курицу

Мария Задорожная
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» рассказал, стоит ли мыть сырую курицу перед приготовлением.

Поводом стало утверждение Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC), что мытье курицы перед готовкой опасно, поскольку может привести к распространению бактерий по всей кухне и увеличить риск пищевых отравлений.

Однако Геннадий Онищенко не согласился с этой позицией. Он заявил, что все существующие технологии приготовления курицы и другого белого мяса уже обеспечивают их безопасность. По его словам, сырую курицу никто не ест, а любые возможные проблемы возникают только при нарушении технологии приготовления. Он оспорил идею о том, что простое мытье курицы неизбежно приводит к распространению бактерий на кухне.

Онищенко подчеркнул, что немытая птица может стать причиной пищевого заболевания, если нарушена технология ее термической обработки. Он добавил, что с оценкой FSIC нельзя согласиться, поскольку любая технология приготовления продукта, включающая термическую обработку, гарантирует безопасность даже изначально загрязненного мяса.

Нужно&nbsp;ли мыть мясо.Инфекционист рассказала, почему нельзя мыть мясо перед приготовлением

  • АндрейЕвгеньевич

    Мнение курицы об Онищенко никто не спросил..

    17.11.2025

    • Takayama

