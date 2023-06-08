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Сегодня, 19:00

«Вакуум» живота: 5 за и 4 против

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию
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Девушка-спортсменка гладит свой живот
Фото Istockphoto/PeopleImages

Красивое и здоровое тело по нынешним временам дорого стоит. Но иногда самые эффективные решения настолько просты, что не верится. «Вакуум» — именно тот случай, когда без лишней траты времени, денег и сил можно получить хороший визуальный результат и оздоровить тело.

Подробнее о плюсах и минусах этого упражнения рассказала фитнес-эксперт Ксения Шульга.

Что такое «вакуум» живота

Упражнение «вакуум» (или «вакуумное прессование» ) — один из способов тренировать мышцы «корсета» тела. Особенно оно эффективно для прямой и поперечной мышц живота.

«Вакуум» заключается в активации (напряжении) глубоких мышц живота, их сокращении, при этом корпус тела, позвоночник и плечи остаются неподвижными. Это упражнение может выполняться на разных уровнях сложности, но в целом доступно каждому.

Накачанный пресс девушки
Фото Istockphoto/master1305

Выполнять «вакуум» лучше с утра натощак или в другое время, но на пустой желудок. Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Так, 10 раз будет достаточно.

Плюсы «вакуума»

Упражнение «вакуум» имеет ряд плюсов. Оно помогает:

  • укрепить глубокие мышцы живота;
  • сделать талию тоньше;
  • улучшить осанку;
  • увеличить функциональность.

Отдельно стоит сказать о простоте его выполнения. Чтобы делать «вакуум», не нужно много места, оборудования, времени и опыта.

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Укрепляет мышцы живота

Как говорилось в самом начале, «вакуум» помогает укрепить и активизировать мышцы «корсета» (мышцы кора, которые поддерживают стабильность корпуса и всего тела). Они играют важную роль в поддержке позвоночника (положение стоя, сидя, наклоны и прочее) и выполнении повседневных бытовых движений.

Массаж живота
Фото Freepik/freepik

Кроме того, благодаря активации мышц внутренние органы тоже приходят в тонус и возвращаются (насколько это возможно, учитывая исходное состояние) в правильное положение.

Делает талию тоньше

Регулярное выполнение «вакуума» способствует уменьшению (в буквальном смысле — «сжатию») талии и формирует более стройный силуэт. Это возможно благодаря тому, что активируются глубокие мышцы живота. Они создают внутреннюю опору, нормализуют положение всех органов и подтягивают живот.

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Улучшает осанку

Правильно выполняя «вакуум», можно не просто укрепить мышц спины и живота, но и улучшить осанку. Сильные мышцы «корсета» поддерживают позвоночник в правильном положении. Также они снижают риск развития болей в спине и травм.

Увеличивает функциональность

Сильные мышцы кора улучшают стабильность и контроль над телом. Это может быть полезно в повседневной жизни и при занятии любыми видами физической активности, будь то подъем тяжестей, бег или занятия спортом.

Девушка в лосинах и топике бежит по берегу моря
Фото Istockphoto/Prostock-Studio

Доступен практически каждому

Чтобы выполнять «вакуум», не нужно специальное оборудование. Его можно делать практически в любом месте:

  • дома, с утра лежа на кровати, на диване или полу;
  • на работе, стоя или сидя, в свободную минуту;
  • в зале, разнообразить упражнения на пресс и плавно завершить тренировку.

«Вакуум» не требует серьезной физической подготовки и подойдет практически любому, если отсутствуют противопоказания.

Минусы «вакуума»

Не стоит забывать, что каждый организм индивидуален и возможны противопоказания. К тому же, как и любое упражнение, важно выполнять «вакуум» правильно и соблюдать некоторые правила безопасности.

Для начала нужно научиться контролировать дыхание и втягивать мышцы живота. Этот навык в некоторых случаях потребует времени и практики.

«Вакуум» может:

  • не подойти людям с проблемами спины, включая грыжи, протрузии, травмы;
  • нанести вред органам брюшной полости, поэтому при наличии проблем с ЖКТ обязательно следует проконсультироваться с врачом;
  • быть опасен для женщин при наличии гинекологических заболеваний;
  • развить мышечный дисбаланс и тем самым обострить боли или спровоцировать чувство дискомфорта (например, в мышцах спины).
Женщина держится за спину, сидя на кровати
Фото Istockphoto/PixelsEffect

Чтобы начать выполнять «вакуум» живота, лучше всего предварительно проконсультироваться с лечащим врачом на наличие противопоказаний. Если их нет, далее нужно обратиться к профессиональному тренеру, чтобы тот продемонстрировал упражнение и объяснил технику. Только так вы обезопасите себя от возможных негативных последствий.

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Универсальные упражнения
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