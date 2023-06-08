«Вакуум» живота: 5 за и 4 против
Красивое и здоровое тело по нынешним временам дорого стоит. Но иногда самые эффективные решения настолько просты, что не верится. «Вакуум» — именно тот случай, когда без лишней траты времени, денег и сил можно получить хороший визуальный результат и оздоровить тело.
Подробнее о плюсах и минусах этого упражнения рассказала фитнес-эксперт Ксения Шульга.
Что такое «вакуум» живота
Упражнение «вакуум» (или «вакуумное прессование» ) — один из способов тренировать мышцы «корсета» тела. Особенно оно эффективно для прямой и поперечной мышц живота.
«Вакуум» заключается в активации (напряжении) глубоких мышц живота, их сокращении, при этом корпус тела, позвоночник и плечи остаются неподвижными. Это упражнение может выполняться на разных уровнях сложности, но в целом доступно каждому.
Выполнять «вакуум» лучше с утра натощак или в другое время, но на пустой желудок. Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Так, 10 раз будет достаточно.
Плюсы «вакуума»
Упражнение «вакуум» имеет ряд плюсов. Оно помогает:
- укрепить глубокие мышцы живота;
- сделать талию тоньше;
- улучшить осанку;
- увеличить функциональность.
Отдельно стоит сказать о простоте его выполнения. Чтобы делать «вакуум», не нужно много места, оборудования, времени и опыта.
Укрепляет мышцы живота
Как говорилось в самом начале, «вакуум» помогает укрепить и активизировать мышцы «корсета» (мышцы кора, которые поддерживают стабильность корпуса и всего тела). Они играют важную роль в поддержке позвоночника (положение стоя, сидя, наклоны и прочее) и выполнении повседневных бытовых движений.
Кроме того, благодаря активации мышц внутренние органы тоже приходят в тонус и возвращаются (насколько это возможно, учитывая исходное состояние) в правильное положение.
Делает талию тоньше
Регулярное выполнение «вакуума» способствует уменьшению (в буквальном смысле — «сжатию») талии и формирует более стройный силуэт. Это возможно благодаря тому, что активируются глубокие мышцы живота. Они создают внутреннюю опору, нормализуют положение всех органов и подтягивают живот.
Улучшает осанку
Правильно выполняя «вакуум», можно не просто укрепить мышц спины и живота, но и улучшить осанку. Сильные мышцы «корсета» поддерживают позвоночник в правильном положении. Также они снижают риск развития болей в спине и травм.
Увеличивает функциональность
Сильные мышцы кора улучшают стабильность и контроль над телом. Это может быть полезно в повседневной жизни и при занятии любыми видами физической активности, будь то подъем тяжестей, бег или занятия спортом.
Доступен практически каждому
Чтобы выполнять «вакуум», не нужно специальное оборудование. Его можно делать практически в любом месте:
- дома, с утра лежа на кровати, на диване или полу;
- на работе, стоя или сидя, в свободную минуту;
- в зале, разнообразить упражнения на пресс и плавно завершить тренировку.
«Вакуум» не требует серьезной физической подготовки и подойдет практически любому, если отсутствуют противопоказания.
Минусы «вакуума»
Не стоит забывать, что каждый организм индивидуален и возможны противопоказания. К тому же, как и любое упражнение, важно выполнять «вакуум» правильно и соблюдать некоторые правила безопасности.
Для начала нужно научиться контролировать дыхание и втягивать мышцы живота. Этот навык в некоторых случаях потребует времени и практики.
«Вакуум» может:
- не подойти людям с проблемами спины, включая грыжи, протрузии, травмы;
- нанести вред органам брюшной полости, поэтому при наличии проблем с ЖКТ обязательно следует проконсультироваться с врачом;
- быть опасен для женщин при наличии гинекологических заболеваний;
- развить мышечный дисбаланс и тем самым обострить боли или спровоцировать чувство дискомфорта (например, в мышцах спины).
Чтобы начать выполнять «вакуум» живота, лучше всего предварительно проконсультироваться с лечащим врачом на наличие противопоказаний. Если их нет, далее нужно обратиться к профессиональному тренеру, чтобы тот продемонстрировал упражнение и объяснил технику. Только так вы обезопасите себя от возможных негативных последствий.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!