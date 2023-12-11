Как натренировать красивые икры: 5 эффективных упражнений

Большинство мужчин и женщин мечтают о красивых и накачанных ногах. Самое сложное на пути к этой цели — прокачать икроножные мышцы. Фитнес-тренер собрала подборку из пяти эффективных упражнений, которые помогут добиться желаемого результата и получить ноги мечты.

Икроножная мышца — двуглавая мышца задней поверхности голени, которая задействована в большинстве бытовых движений, например при ходьбе. Но если вы хотите укрепить икры, стоит использовать специальные упражнения. Нужно учитывать, что это не изолированная работа — другие мышцы тела в разной степени также будут вовлечены в процесс.

Не забудьте в начале выполнить разминку, а после — растянуть мышцы. Будьте внимательны к ощущениям во время тренировки. Боль в мышцах и суставах или общее недомогание сигнализируют о неполадках в организме. В таком случае дополнительная физическая нагрузка только усугубит ситуацию.

Количество упражнений и подходов зависит от уровня исходной физической подготовки, индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Подъем на носки стоя

Исходное положение: стоя, ноги расположите на ширине плеч, руки — вдоль тела.

Техника выполнения:

Перенесите вес тела на носки.

Поднимите пятки над полом.

Вернитесь в исходное положение.

Прыжки из приседа

Исходное положение: стоя, ноги расположите на ширине таза, руки — вдоль тела.

Фото diana.grytsku/Freepik

Техника выполнения:

Согните ноги в коленных суставах, отведите таз назад, выполняя приседание.

Следите за положением спины — не округляйте ее, сохраняйте естественный прогиб.

В нижней точке движения угол в коленях составляет примерно 90 градусов, бедра параллельны по отношению к полу, а коленные суставы — над стопами, не выходят за линию носков.

Из приседания выполните выпрыгивание.

Затем повторите упражнение.

Подъем на носки сидя

Схожее упражнение можно выполнять с отягощением.

Исходное положение: сидя на скамье или стуле, на бедра положите дополнительное отягощение — гантели, блины или гриф от штанги.

Техника выполнения:

Поднимите пятки над полом усилием мышц голени.

Медленно и подконтрольно опустите их.

Следите за положением спины, сохраняйте естественные прогибы позвоночника.

Прыжки со скакалкой

Исходное положение: стоя, удерживая в руках скакалку, подобранную по росту.

Фото drobotdean/Freepik

Техника выполнения:

Выполняйте прыжки через скакалку на обеих ногах.

Старайтесь «мягко пружинить», аккуратно приземляясь, чтобы не навредить коленным суставам, голеностопам и позвоночнику.

Ходьба по ступенькам

Ходьба, как и бег, — одно из самых простых и доступных методов по укреплению икроножных мышц.

Пешие прогулки улучшают качество здоровья, тренируют дыхательную и сердечно-сосудистые системы.

Ходьба по ступенькам дополнительно нагружает мышцы ног за счет возвышенности, на которую необходимо подниматься.

Для этого не потребуется ни специальная экипировка, ни какие-то немыслимые условия и инвентарь. Достаточно желания и ступеней. Причем это могут быть ступеньки на улице, например в парке, лестничные пролеты в многоквартирном доме или на работе — замените подъем на лифте на ходьбу.

Фото baona/www.istockphoto.com

Важное условие техники безопасности: подберите удобную обувь и одежду, которая не будет стеснять движения. Для офисных сотрудников ходьба по ступенькам на высоких каблуках — не самый лучший и весьма рискованный вариант тренировать мышцы ног. Позаботьтесь заранее о наличии комфортной обуви, например кроссовок.

При ходьбе старайтесь всю стопу располагать на опоре, чтобы пятка не свисала со ступенек. Подберите такой темп, чтобы движение не вызывало одышку и резкое повышение пульса. Помните, что нагрузку следует повышать постепенно по мере улучшения выносливости и мышечной силы.