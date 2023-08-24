Продолжаем готовиться к «Гонке героев»: корреспонденты «СЭ» пробуют функциональную тренировку
«Стиль жизни» и «Лига героев» организовали совместный челлендж и готовят трех (отчаянных) корреспондентов «СЭ» к экстремальному забегу с препятствиями. «Гонка героев» пройдет уже 16 сентября, а пока у нас еще есть время, чтобы подготовиться — морально и физически!
Казалось, что слабые руки и рукоходы — самое страшное, что ожидало нас на занятиях. Но это было до того, как мы заново познакомились с функциональной тренировкой. Пока я валялась с простудой, ребята преодолевали себя. Смотрите наше новое видео: на этот раз упражнения у Леры и Саши получаются, но как — это надо видеть!
Функциональные тренировки пока мне нравятся чуть больше — на них нет злосчастных рукоходов, которые все еще поддаются мне с трудом. Однако по ощущениям, они не менее эффективны и точно положительно сказываются на выносливости. Если совмещать оба вида тренировок — можно здорово прокачаться. Надеюсь, это у нас получится.
Хотя сама тренировка далась нашим героям нелегко, впечатления оказались скорее положительными. Ведь упорный труд — прямой путь к успеху! В нашем случае — к финишной прямой «Гонки героев».
Опробовав на себе функциональную тренировку, смело могу сказать — это кайф. Пускай это и тяжело, и к концу каждого круга упражнений в мыслях мелькает лишь «когда закончится это все», но тут хотя бы все получается. В отличии от большинства рукоходов.
Даже не готовясь к «Гонке героев», на такие тренировки стоит походить, хотя бы для общего развития. Не удивлюсь, если даже самого подготовленного тут ждут испытания на выносливость.
Не все участники смогли поучаствовать в съемке видео, но функциональная тренировка — это то, что должен попробовать каждый.
Хоть мне и пришлось пропустить занятие из-за внезапной простуды (да-да, посреди лета), на функциональную тренировку я все же сходила в другой день. Ощущается такое занятие куда тяжелее, чем подготовка к прохождению препятствий. Да и мысли «слиться» по ходу возникают чаще.
Но, без сомнений, это такая же (если не более) важная часть всего процесса. Интенсивные круговые уражнения прокачивают выносливость и учат распределять силы — без этого на Гонке точно не обойтись.