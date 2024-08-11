Как правильно подготовиться к марафону: отвечают врач и тренер

Подготовка к марафону с нуля для абсолютного новичка должна длиться не меньше полугода, а еще лучше — год. Но новичок в беге — это не обязательно новичок в спорте: бывает, что люди приходят в бег из кроссфита, велоспорта или волейбола. В этом случае процесс пойдет быстрее. У человека, который занимается любым видом спорта, более подготовленные сердце и кровеносная система. Но и тогда подготовка к марафону должна занимать не меньше четырех месяцев.

Свой путь в беге нужно начинать с освоения техники медленного бега. Дело в том, что, когда вы бежите быстро и широкими шагами, увеличивается ударная нагрузка. А когда медленно, такая нагрузка меньше. Новичок должен начинать бег со скоростью быстрого шага. А потом, по мере развития мышц, можно прибавлять скорость.

Иногда беговые тренировки можно заменить другим видом спорта, например ездой на велосипеде или велотренажере. Так вы сможете убрать ударную нагрузку, но потренировать мышцы и сердце.

Считается, что человек готов к марафону в тот момент, когда в неделю он пробегает минимум 70 км. Конечно, может быть и меньший объем, но тогда последствия могут быть непредсказуемые — можно легко травмироваться и «рассыпаться» на финише.

Если вы решили принять участие в своем первом марафоне, можете заблаговременно выбрать подходящий старт на официальном сайте «Лиги Героев» и начать полноценную подготовку, о которой мы подробнее расскажем ниже. А если чувствуете, что такая дистанция не для вас (возможно, только пока), можете запланировать забег на меньшую дистанцию, чтобы улучшить свою беговую базу.

Участие в марафоне требует длительной и тщательной подготовки с постепенным увеличением нагрузок, предпочтительно под руководством опытного тренера.

Контроль пульса во время тренировок — ключевой аспект занятий бегом для увеличения выносливости.

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Марафон — это серьезная нагрузка для организма, и подготовка к такому соревнованию требует не только физической, но и медицинской подготовки.

Целей чекапов существует две.

Другая цель чекапа заключается в том, чтобы в результате обследования увидеть показатели, которые с помощью тренировок, правильного питания можно улучшить. Например, липидный профиль, уровень глюкозы и другие.

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Когда человек покупает справку, он очень сильно рискует.

Скрининг нужно проводить для выявления тех, кому может грозить внезапная сердечная смерть или инфаркт миокарда во время физических нагрузок.

Пройти обследование и получить справку можно в любом специализированном заведении. В базовый чекап обычно входит:

ЭКГ;

клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;

биохимический анализ крови;

общий анализ мочи;

консультация с терапевтом.

Любой терапевт может помочь разобраться с кардиограммой, однако лучше, чтобы расшифровывал кардиолог, который работает со спортсменами.

Противопоказания к участию в марафоне

К противопоказаниям также относятся заболевания опорно-двигательного аппарата, психические расстройства, инфекционные заболевания, серьезные сердечно-сосудистые болезни, такие как нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт, хронические заболевания в стадии обострения.

Все эти проблемы, не выявленные при обследовании, могут привести к смерти человека.

Основные принципы подготовки к марафону

Сколько тренировок должно быть в неделю

Для подготовленного спортсмена оптимально тренироваться шесть дней в неделю — один день обязательно должен быть выходным от спорта. Это нужно для центральной нервной системы, потому что голова тоже должна отдыхать.

Если вы тренируетесь шесть дней в неделю, то один день должен быть посвящен силовой тренировке. Из оставшихся пяти один день должен уходить на специальную беговую тренировку, куда нужно добавить прыжковую нагрузку. А оставшиеся три дня — это аэробная нагрузка. У новичков аэробная нагрузка должна происходить в первой-второй пульсовой зоне. У более подготовленных спортсменов должны быть разные тренировки в разных пульсовых зонах.

Если вы чувствуете, что где-то что-то щелкнуло, заболело, если вы что-то подвернули, то лучше остановиться и закончить эту тренировку. Иначе можно легко заработать травму. Лучше пропустить тренировку или заменить ее на другой вид спорта, чем усугубить проблему и надолго вылететь из подготовки к забегу.

Правильная обувь тоже помогает предотвратить травмы. Сейчас очень много тестов, которые помогают определить тип стопы, выявить особенности ноги и подобрать правильную обувь.

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Если человек серьезно подходит к подготовке, то под каждую тренировку можно подобрать определенную обувь. Есть так называемые «марафонки» — для быстрых результатов. Они очень тонкие и легкие, это скоростная соревновательная модель. Но на обычные тренировки в них не рекомендуется выходить, потому что у них слишком тонкая подошва. Для обычных занятий есть так называемые «полумарафонки» — тренировочная скоростная модель.

В каком темпе тренироваться

Когда есть эти показатели, то вы сможете тренироваться не по усредненным пульсовым зонам, которые есть в пульсометрах и спортивных часах, а по собственным. У кого-то пульс 150 — это уже вторая-третья зона, а у кого-то — только разминочная. У всех разные возможности организма, разная подготовка и время восстановления.

Как восстанавливаться после забега

После тренировки обязательно нужно сделать растяжку, хотя бы на две-три минуты. Идеально сделать миофасциальный релиз (МФР) — самомассаж специальным валиком. Вообще массаж очень помогает восстановиться. И речь не только про сеанс у профессионального массажиста, но и про обработку мышц дома.

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Кроме того, очень важную роль в восстановлении играет питание. Бывает, что после сложной тренировки или после финиша вам совсем не хочется есть, поэтому первым делом после спорта нужно выпить сладкий чай. Мозг любит глюкозу, и вы сразу же вы почувствуете, что голова будет более ясно мыслить. А минут через 40 вам захочется полноценно поесть.

Кроме того, очень хорошо помогает восстановиться баня. Если есть возможность, раз в неделю нужно обязательно сходить попариться.

И помните: для подготовки к марафону важны не только тренировки, но и правильное восстановление.

Тренировочный план

Для подготовки к марафону нужен индивидуальный тренировочный план. Он должен быть разработан тренером с учетом всех ваших особенностей.

Как правило, подготовка к марафону состоит из нескольких циклов. Ниже приведем пример двух циклов тренировок, каждый из которых равен четырем неделям.

Важно: количество тренировочных циклов для подготовки к марафону определяется индивидуально — в зависимости от текущего уровня подготовки и желаемого результата.