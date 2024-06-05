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Лучшие упражнения на пресс для женщин: как накачать пресс дома
Фитнес

Сегодня, 07:00

5 мин.

Лучшие упражнения на пресс для женщин: советы тренера

Анна Архипенко
Автор
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке
Девушка делает упражнение на пресс
Фото istockphoto.com/undrey
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Живот — это зона, к которой приковано очень много внимания. А крепкий пресс — мечта многих женщин. Отлично развитые брюшные мышцы делают силуэт более подтянутым и стройным. Рассказали о самых эффективных упражнениях на пресс для женщин.

Лучшие упражнения на пресс

Подконтрольные выдохи

Это упражнение не требует ни спортивной формы, ни оборудования. Его можно делать даже сидя на учебе или работе. Порядок действий:

  • сделать обычный вдох;

  • сделать обычный выдох;

  • сделать паузу на одну секунду;

  • подряд выполнить 5-10 выдохов без добора воздуха.

На последних выдохах зона живота должна сильно подтянуться, как будто вы затянули корсет.

Фото istockphoto.com/nd3000
Рекомендую выполнять по 15-20 циклов подряд несколько раз в день.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Динамическая планка

Вариантов динамических планок очень много. Первый вариант исполнения:

  • необходимо встать в упор на прямые руки;

  • вытянуться: голова, бедра и ноги должны быть на одной линии;

  • на вдохе необходимо прогнуть позвоночник и опуститься бедрами к полу в позу «собака мордой вверх»;

  • на выдохе необходимо подняться с пола и округлить позвоночник так, чтобы таз и лоб стремились друг к другу навстречу.

Фото istockphoto.com/CoffeeAndMilk
Рекомендую делать 20-25 повторений в три подхода каждый день. Это упражнение более силовое и задействует мышцы рук, живота и ног.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Еще один вариант упражнения:

  • исходная позиция такая же — упор на прямых руках;

  • на вдохе необходимо потянуться правым боком вправо;

  • на выдохе вернуться в прямую линию;

  • затем также влево — на вдохе;

  • обратно в центр — на выдохе.

Раскачиваться можно амплитудно, перенося вес сначала на правые руку с ногой, затем на левые. Делать нужно по 20-25 повторений в три подхода каждый день.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке
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Разгибания у стены

Это упражнение также эффективно тренирует мышцы живота. Правила выполнения:

  • необходимо встать спиной к стене, расстояние между ней и вами — один шаг;

  • стопы — на ширине плеч;

  • на вдохе необходимо коснуться руками стены над головой;

  • затем нужно согнуть колени, выдвинуть таз вперед;

  • подождать несколько секунд и на выдохе вернуться в вертикальное положение.

Руки должны быть прямыми, а уровень нагрузки регулируется расстоянием от стены: чем оно меньше, тем легче.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Велосипед

Легкое и эффективное упражнение для всех частей пресса. Для его выполнения нужно:

  • лечь на спину;

  • руки расположить за головой;

  • поднять ноги в воздух;

  • начать крутить педали воображаемого велосипеда, сгибая одно колено, а другое выпрямляя.

Упражнение лежа
Фото istockphoto.com/undrey

Классические скручивания

Скручивание на пресс — это очень хорошее упражнение на прокачку прямой и косых мышц живота. Порядок действий:

  • лечь на спину;

  • согнуть ноги в коленях;

  • ступни держать на полу;

  • положить руки за голову;

  • медленно поднять верхнюю часть корпуса, активируя пресс;

  • на секунду задержаться в этой позиции, прочувствовав работу мышц пресса;

  • затем вернуть корпус в исходное положение.

Фото istockphoto.com/Alexandr Screaghin

Как сделать упражнения на пресс более эффективными

Есть две главные рекомендации.

По поводу питания для похудения еще не придумали ничего эффективнее, чем тратить калорий больше, чем потреблять. Дефицит калорий можно создать либо четкими подсчетами с помощью гаджетов и состава на упаковках, либо экспериментальным путем.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Если грудная клетка округлая и плечи завалены вперед, то визуально будет ощущение, что у человека большой живот. Даже если фактически процент жира низкий. Именно поэтому очень важно уделять внимание мышцам спины и дыханию.

Необходимо тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Эти упражнения будут поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Также очень важно добавить в тренировки изолированные дыхательные упражнения и правильно дышать во время занятий спортом. Это тоже поможет избавиться от живота.

Для того чтобы проверить свое дыхание, есть простой тест. Встаньте перед зеркалом с оголенным торсом и отследите, как идет процесс дыхания. На вдохе должна расширяться грудная клетка и надуваться живот. На выдохе грудная клетка должна сужаться, а живот — подтягиваться.

Если на выдохе живот надувается — вы дышите неправильно. И это нужно срочно исправлять.
Денис Соломин
Фитнес-тренер и специалист по осанке

Для того чтобы улучшить дыхание, стоит обратиться к опытному тренеру или врачу общей практики.

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