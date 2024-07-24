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Лучшие упражнения для красивых икр: видеотренировка — как накачать икры дома
Фитнес

Сегодня, 19:00

2 мин.

Лучшие упражнения для красивых икр: видеотренировка

Элеонора Алибаева
Тренер, вице-чемпионка мира по фитнесу
Девушка завязывает шнурки
Фото istockphoto.com/dusanpetkovic
Элеонора Алибаева.
Фото Личный архив автора
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Красивые и сильные икры — мечта многих. Но очень часто девушки забывают включить такой комплекс упражнений в свою тренировочную программу, и это ошибка, ведь сильные икры — это не только красиво, но и важно для общего тонуса организма.

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Вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева записала видеотренировку с лучшими упражнениями для икр. Если вы обратите внимание на этот комплекс упражнений, то сможете значительно увеличить силу и выносливость своих икроножных мышц. И, конечно же, ваша фигура станет еще более красивой.

Зачем тренировать икроножные мышцы

Укреплять икры нужно для того, чтобы сделать ноги привлекательными и здоровыми. Если эти мышцы будут в тонусе, то уменьшится нагрузка на колени и снизится риск получить травму суставов. А еще регулярная тренировка икр — это залог отсутствия болей в ногах. Благодаря этому вы сможете полноценно наслаждаться активным образом жизни.

Боль в ногах
Фото istockphoto.com/PeopleImages

Эффективные упражнения для икр: видеотренировка

1 — Подъемы

Ноги поставьте параллельно друг другу. Затем начните медленно подниматься на носочки и плавно опускаться. Выполните 20 раз. В финале задержитесь на носочках. В этот момент следите, чтобы спина была ровная, а макушка тянулась вверх. Удерживайте такое положение 20 секунд.

2 — Подъемы с разворотом

Встаньте прямо, стопы расположите под углом 45 градусов от центра. Начните медленно подниматься и опускаться на носочки. При выполнении упражнения старайтесь напрягать икры, будто бы «продавливать» их. Работайте динамично, сделайте 20 повторов. В финале задержитесь на носочках на несколько секунд.

3 — Плие

Раскройте ноги и, как балерина, сядьте в плие. Таз при этом подверните под себя. Важно, чтобы колени не заворачивались внутрь. Начните подниматься на носочки: поочередно на каждой из ног. Помимо икр здесь прорабатываются еще квадрицепсы и внутренняя поверхность бедра. Выполните 20 подъемов на каждую ногу.

4 — Растяжка

Ее нужно выполнить в финале комплекса: она крайне важна для красивых икр.

Спуститесь на пол или коврик в позицию «собака мордой вниз». Начните приподнимать и максимально опускать пятки. Продолжать упражнение нужно до ощущения, что мышцы «разогрелись». Как только это произошло, опустите пятку настолько, насколько это возможно. Держите это положение около десяти секунд, глубоко дыша и стараясь расслабиться.

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Универсальные упражнения
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