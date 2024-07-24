Лучшие упражнения для красивых икр: видеотренировка

Красивые и сильные икры — мечта многих. Но очень часто девушки забывают включить такой комплекс упражнений в свою тренировочную программу, и это ошибка, ведь сильные икры — это не только красиво, но и важно для общего тонуса организма.

Вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева записала видеотренировку с лучшими упражнениями для икр. Если вы обратите внимание на этот комплекс упражнений, то сможете значительно увеличить силу и выносливость своих икроножных мышц. И, конечно же, ваша фигура станет еще более красивой.

Зачем тренировать икроножные мышцы

Укреплять икры нужно для того, чтобы сделать ноги привлекательными и здоровыми. Если эти мышцы будут в тонусе, то уменьшится нагрузка на колени и снизится риск получить травму суставов. А еще регулярная тренировка икр — это залог отсутствия болей в ногах. Благодаря этому вы сможете полноценно наслаждаться активным образом жизни.

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Эффективные упражнения для икр: видеотренировка