Универсальная летняя тренировка от профессионального спортсмена: видео

Летом многим хочется забыть о тренировках и просто отдыхать. Но так делать не стоит: несколько месяцев без физической нагрузки серьезно ухудшат качество вашего тела. Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал, как тренироваться в летнее время, и записал видеотренировку с лучшими упражнения для поддержания формы.

Что должно входить в тренировку

Каждодневные спортивные упражнения — это не только здоровое тело, но и хорошее настроение: физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины. Тренироваться можно в любое удобное время. Утром — чтобы зарядиться энергией, днем или вечером — чтобы сбросить напряжение и снять накопившуюся усталость.

Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд. Тем, кто тренируется давно, можно увеличить время выполнения каждого упражнения. В основную часть включите кардио и высокоинтенсивные упражнения, такие как пряжки со скакалкой и берпи. Заминка должна быть более статичной и спокойной.

Как правильно выполнять упражнения

Начинайте с простых упражнений. Сперва вам нужно разогреть мышцы.

Уделите внимание всем группам мышц. Поочередно разогрейте мышцы рук, спины и верхней части позвоночного столба, мышцы ног.

Не забывайте отдыхать между упражнениями, если почувствовали в этом необходимость. Передохните 10 - 15 секунд и принимайтесь за следующее.

15 секунд и принимайтесь за следующее. Чередуйте нагрузку. Добавьте кардио, например, «джампинг джек», прыжки на месте с махами рук, прыжки со скакалкой. Выполнять их нужно в среднем темпе.

Знайте о своих противопоказаниях. Например, упражнение берпи не советуют выполнять новичкам, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и больным сахарным диабетом.

Соблюдайте питьевой режим. Не забывайте пить воду по мере необходимости. Летом этот пункт особенно важен.

Универсальная видеотренировка на лето

Упражнения из этой видеотренировки подойдут каждому. Техника понятна и доступна даже новичкам. Кроме того, они не требуют специального инвентаря, их можно выполнять как на улице, так и в зале.

При выполнении упражнений всегда ориентируйтесь на свое самочувствие.