Универсальная летняя тренировка от профессионального спортсмена: видео
Летом многим хочется забыть о тренировках и просто отдыхать. Но так делать не стоит: несколько месяцев без физической нагрузки серьезно ухудшат качество вашего тела. Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал, как тренироваться в летнее время, и записал видеотренировку с лучшими упражнения для поддержания формы.
Что должно входить в тренировку
Каждодневные спортивные упражнения — это не только здоровое тело, но и хорошее настроение: физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины. Тренироваться можно в любое удобное время. Утром — чтобы зарядиться энергией, днем или вечером — чтобы сбросить напряжение и снять накопившуюся усталость.
Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд. Тем, кто тренируется давно, можно увеличить время выполнения каждого упражнения. В основную часть включите кардио и высокоинтенсивные упражнения, такие как пряжки со скакалкой и берпи. Заминка должна быть более статичной и спокойной.
Как правильно выполнять упражнения
- Начинайте с простых упражнений. Сперва вам нужно разогреть мышцы.
- Уделите внимание всем группам мышц. Поочередно разогрейте мышцы рук, спины и верхней части позвоночного столба, мышцы ног.
- Не забывайте отдыхать между упражнениями, если почувствовали в этом необходимость. Передохните 10-15 секунд и принимайтесь за следующее.
- Чередуйте нагрузку. Добавьте кардио, например, «джампинг джек», прыжки на месте с махами рук, прыжки со скакалкой. Выполнять их нужно в среднем темпе.
- Знайте о своих противопоказаниях. Например, упражнение берпи не советуют выполнять новичкам, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и больным сахарным диабетом.
- Соблюдайте питьевой режим. Не забывайте пить воду по мере необходимости. Летом этот пункт особенно важен.
Универсальная видеотренировка на лето
Упражнения из этой видеотренировки подойдут каждому. Техника понятна и доступна даже новичкам. Кроме того, они не требуют специального инвентаря, их можно выполнять как на улице, так и в зале.
При выполнении упражнений всегда ориентируйтесь на свое самочувствие.