Как выполнять упражнения на брусьях и турниках: видеоинструкция

Стритлифтинг — это вид спорта, основанный на выполнении подтягиваний на турнике и отжиманий на брусьях. Его популярность обусловлена простотой, доступностью и исключительной эффективностью для развития силы и мышечной выносливости. Рассказали, чем полезен этот вид спорта, и записали подробную видеоинструкцию.

Какие упражнения входят в стритлифтинг

Стритлифтинг состоит всего из двух упражнений (подтягиваний и отжиманий), и их выбор вовсе не случаен. Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, в то время как отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Вместе эти упражнения создают сбалансированную силовую тренировку для верхней части тела.

Кроме того, подтягивания и отжимания задействуют сразу несколько групп мышц, что делает их особеннно эффективными. Также турники и брусья можно легко найти в парках, на детских площадках или в спортивных залах, что делает стритлифтинг доступным для всех желающих.

Преимущества стритлифтинга

Регулярные занятия стритлифтингом приносят множество преимуществ:

увеличение выносливости;

улучшение состава тела за счет сжигания жира и набора мышечной массы;

развитие координации;

улучшение осанки и уменьшение болей в спине;

повышение уверенности в себе.

Как правильно выполнять упражнения из стритлифтинга