Стройность балерины: лучшие упражнения для красивой фигуры

Изящные и подтянутые фигуры балерин — это мечта многих девушек. Вокруг стройности артисток ходит множество мифов. Но как на самом деле балерины добиваются такой формы? Дело в том, что физическая нагрузка у них не менее интенсивная, чем у любого атлета. Балерины работают с собственным весом и тренировки проходят в медленном темпе, поэтому нет риска повреждения или перекачивания, как при занятиях в тренажерном зале с дополнительными весами.

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина рассказала, какие упражнения регулярно выполняют балерины, чтобы держать свое тело в тонусе. Их может повторить каждый: возраст и уровень подготовки не важны!

Упражнения из балета для стройности

Вытягивание ног

Это упражнение есть в арсенале любой балерины. Его стоит выполнять прямо в кровати сразу после пробуждения в положении лежа. Оно поможет привести тело в тонус и зарядиться энергией.

Техника выполнения:

Максимально сильно зажмите ягодицы, напрягите мышцы бедер, подтяните коленные чашечки и с силой потяните стопы на себя. Зафиксируйте это положение на несколько секунд и расслабьтесь. Рекомендуется делать около 15-20 повторений ежедневно.

Релеве

Релеве (Releve) — движение из классической хореографии. Упражнение укрепляет мышцы стоп и голеней, что особенно полезно для тех, кто проводит много времени на ногах. Например, учителям или работникам общепита. Регулярное выполнение релеве помогает избавиться и от дискомфорта при ношении обуви на каблуках.

Фото из архива Акулины Бахтуриной

Техника выполнения:

Начните с принятия правильного положения: стопы вместе, мышцы ног подтянуты, ягодицы зажаты, таз подкручен, спина прямая, плечи расправлены. Одну руку расположите на опору — стул со спинкой или подоконник. Теперь медленно поднимайтесь на мысочки. Следите за тем, чтобы пятки держались вместе, а стопы не заваливались в стороны. Опускайтесь сдержанно и мягко. После нескольких повторений ускорьте темп, сохраняя технику выполнения упражнения. 20-30 раз для этого упражнения будет достаточно.

Плие

Плие (Plie) — еще одно базовое упражнение из балетного мира. Оно подтягивает мышцы ног, помогает формировать красивую осанку и тренирует чувство баланса.

Фото из архива Акулины Бахтуриной

Техника выполнения:

На начальном этапе рекомендуется выполнять упражнение в первой или второй позициях ног. В первой позиции ноги расположены на одной линии, пятки сведены вместе, носки разведены в стороны. Спина прямая, таз подкручен, живот подтянут. Приседайте, представляя, что вы прижаты спиной к стене. Старайтесь выполнять движение с усилием, с напряжением мышц. Подъем с тем же принципом. Во второй позиции необходимо немного раздвинуть стопы, чтобы между пятками появилось пространство (размер равен длине стопы), и повторить приседания. Достаточно будет 20 приседаний.

Пор де бра

Пор де бра (Port de bras) — упражнение, направленное на укрепление рук. Оно включает движения через основные балетные позиции. И поэтому сначала потребуется их усвоение.

Фото из архива Акулины Бахтуриной

Техника выполнения:

Первая позиция представляет собой круг, образованный руками. Локти приподняты, плечи опущены. Руки держат воображаемый арбуз на уровне талии. Удерживайте такое положение или делайте небольшие пружинящие движения вверх-вниз десять секунд. Важно, чтобы рука работала именно от плеча, а вы чувствовали напряжение в мышцах.

Вторая позиция более открытая: вы словно обнимаете большое дерево. Локти направлены назад и смотрят чуть вверх, локоть и запястье находятся на одной высоте, плечи опущены вниз. Здесь также выполняем движение вверх-вниз. Важно, чтобы было напряжение.

Третья позиция: руки над головой образуют овал, локти смотрят в стороны. Почувствуйте напряжение. Если для вас такое положение пока слишком сложное, можно вернуться в первую позицию.

Уголок

Это классическое и знакомое многим упражнение также есть в арсенале балетных артистов. Оно позволяет укрепить мышцы спины, пресса, рук и ног.

Фото из архива Акулины Бахтуриной

Техника выполнения:

Исходная позиция сидя на ягодицах, спина прямая, живот подтянут, руки над головой в третьей позиции или вытянуты в стороны. Ваша задача — отвести корпус назад, оторвать ноги от пола и задержаться в этом положении как можно дольше. То есть тело образует собой угол примерно 90-120 градусов. Начните с десяти секунд и постепенно увеличивайте время до минуты.

Более сложный вариант для продвинутого уровня: разверните стопы наружу, чтобы пятки были направлены друг к другу. Так вы задействуете мышцы внутренней стороны бедра.

Не всегда упражнение получается с первого раза. Стоит продолжать пробовать поднимать ноги и отклонять корпус по чуть-чуть. Со временем мышцы привыкнут к нагрузке.

Сотня

В арсенале балерин есть хорошее упражнение на пресс. Оно позволяет укрепить не только живот, но и сразу несколько других групп мышц, отлично помогает оздоровить позвоночник и даже улучшить координацию.

Фото из архива Акулины Бахтуриной

Техника выполнения:

Для выполнения упражнения лягте на спину, ноги поднимите и согните в коленях. Руки вытяните параллельно корпусу, живот держите подтянутым. Теперь поднимите грудную клетку от пола и начните слегка пружинить, удерживая корпус на весу. Руки при этом должны быть вытянуты и двигаться так, будто хотят ударить по воздуху. После того как сделали 10 движений вверх-вниз, аккуратно опуститесь на пол.