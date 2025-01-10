Как за одну тренировку сжечь до 1000 ккал

Может показаться, что сжечь до 1000 калорий за тренировку — настоящий подвиг и счастливая случайность. Но на самом деле это система и специальный формат занятий, который помогает прийти к такому результату. Как это действительно происходит и что нужно сделать, чтобы такие тренировки дали устойчивый результат, рассказала тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Ольга Липина.

С помощью чего можно сжечь до 1000 калорий за тренировку

Чтобы сжечь как можно больше калорий, идеально подойдет фитбоксинг. Это функциональный тренинг, сочетающий удары бокса и кикбоксинга по профессиональным грушам.

В чем особенность таких тренировок

Во-первых, для похудения важен сам характер нагрузки. Фитбоксинг — вид активной нагрузки, который помогает развить физическую форму, координацию и сердечно-сосудистую систему. Удары наносятся по боксерскому мешку с определенной интенсивностью и в такт, который задает тренер и поддерживает музыка.

Во-вторых, система тренировок организована так, чтобы всего за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок. Это происходит благодаря тому, что, помимо ударов по специальному боксерскому мешку, выполняются разные виды приседаний, отжиманий и тяг. Безусловно, эта нагрузка требует большого количества энергии. И количество сожженных калорий напрямую зависит от интенсивности и силы ударов по снаряду и качества выполнения упражнений.

Фото PonyWang, iStock

Также влияет и уровень отягощения, с которым выполняются силовые элементы во время перерывов. Важно то, что во время такой тренировки мускулы работают по-другому: подключаются мелкие мышцы и мышцы-стабилизаторы, которые при обычном виде нагрузки не включаются. При системных занятиях это помогает сделать тело подтянутым.

В-третьих, главная особенность таких тренировок и еще один «ключик» к интенсивному сжиганию калорий — состояние пульса, который становится волнообразным. Это и стимулирует повышенное жиросжигание и, как следствие, похудение. Приятный бонус — увеличение общей силы и повышение выносливости в повседневной жизни.

Как питаться при высокоинтенсивных тренировках

Согласно исследованию эволюционного антрополога Германа Понтцера, людям, которые стремятся снизить вес, нельзя только заниматься физической нагрузкой. Стоит помнить и о правильном питании. При этом нельзя сильно урезать рацион, важно не нарушать энергетические лимиты, потому что для корректного функционирование организма нужны также калории. Например, у человека есть значительная часть энергозатрат — это мозг, который требует 20% ежедневного энергопотребления.

Фото nensuria, iStock

Соответственно, чтобы сбросить вес, иметь устойчивый результат, чувствовать себя бодрым и быть здоровым, стоит разделить приемы еды «до» и «после» тренировки: