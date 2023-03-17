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17 марта, 21:00

Как правильно «ходить» на ягодицах, чтобы разбить целлюлит

Ольга Стрельникова
Максим Оборин
Персональный тренер
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Фото Istockphoto.com/Nikolas_jkd

Впервые о ходьбе на ягодицах еще в 1970-х годах заявил советский врач доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин. Основной целью этого несложного упражнения считается приведение в тонус области таза.

Современные специалисты нашли новое применение для ходьбы на ягодицах и обещают, что упражнение способно избавить от лишних килограммов и целлюлита. Последний факт связывают с активизацией кровообращения в тазовой области и системы пищеварения, благодаря чему выводятся токсины и шлаки, а «апельсиновая корка» уходит.

Так ли это на самом деле, разобрались с экспертом в области фитнеса Максимом Обориным.

Как правильно ходить на ягодицах

Упражнение имеет пять уровней сложности. Постепенно набираясь опыта, следует увеличивать нагрузку.

Для классического варианта или первого уровня:

  • сядьте на пол, выпрямите спину и держите ее ровно;

  • руки согните в локтях и прижмите к телу;

  • ноги на ширине плеч;

  • напрягите ягодицы и сделайте движение вперед, напоминающее шаг;

  • повторите аналогичное действие другой ягодицей и повторяйте попеременно.

Как избавиться от&nbsp;целлюлита? Как избавиться от целлюлита? Отвечает эксперт

Хождение на ягодицах включает движение и в обратную сторону, не только вперед. Чтобы оно получилось, подключите ноги.

Для второго уровня сложности:

  • сядьте на пол, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой;

  • перенесите вес тела на одну сторону и выдвините вперед противоположную ногу;

  • повторяйте попеременно на каждую сторону, двигаясь вперед и назад.

Третий уровень сложности подразумевает то же самое, но дополнительно следует согнуть ноги в коленях и прижать их руками к груди. Все остальное повторяем по схеме.

На четвертом уровне сложности ходим на ягодицах с поднятыми за голову руками. Именно в этом варианте происходит максимальный «массаж» органов желудочно-кишечного тракта и прорабатываются мышцы пресса.

Самый сложный пятый уровень дополняется простейшим инвентарем — пластиковой бутылкой объемом 1-1,5 л. По мере привыкания нагрузку можно повышать. Упражнение выполняется следующим образом:

  • располагаетесь в стандартном положении, но между щиколоток удерживаете бутылку с водой;

  • при движении вперед первые два метра наклоняете корпус вправо, затем влево, возвращаетесь назад, аналогично меняя наклон.

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Для занятий стоит выбрать утреннее или вечернее время. Тренировка займет 10-15 минут.

Чем полезно хождение на ягодицах

Упражнение улучшает циркуляцию крови в тазовой области, вследствие чего оказывается благоприятное влияние на все системы организма. Также это упражнение:

  • укрепляет мышцы спины и позвоночник, увеличивает подвижность суставов;

  • налаживает работу пищеварительной системы, благодаря чему выходят токсины и шлаки, улучшается самочувствие, состояние кожи, уменьшается вес.

Istockphoto.com/fizkes

Исходя из вышеперечисленного, напрашивается вывод о том, что хождение на ягодицах направлено в первую очередь на оздоровление организма. Однако исследований, кроме работ по нетрадиционной медицине Ивана Неумывакина, не обнаружено.

Может ли хождение на ягодицах избавить от целлюлита

Если эффект похудения, а точнее потери веса, можно объяснить стимуляцией пищеварительной системы и очищением организма от накопившихся шлаков, то с целлюлитом несколько сложнее.

Благодаря детоксикации организма при регулярных занятиях действительно может улучшаться качество кожи, ее внешний вид, а мышцы приходят в тонус, вследствие чего целлюлит выглядит менее выраженным. Но упражнение не устраняет основных причин проблемы.

Несмотря на то что стереотипно целлюлит связывают исключительно с лишним весом, просто избавление от излишней жировой прослойки не решает проблему, так как сама причина не устранена.
Максим Оборин
Персональный тренер

Вопреки расхожему мнению, целлюлит лишь косвенно связан с лишним весом. Его причинами могут быть:

  • нарушение эластичности тканей;

  • проблемы с обменом веществ;

  • ожирение;

  • мышечные дисбалансы;

  • гормональные нарушения;

  • наследственность.

Нередко целлюлит имеется у худощавых людей и отсутствует у сравнительно полных. Это связано с жировыми подкожными клетками адипоцитами, которые увеличиваются в размерах. На начальной стадии эффект «апельсиновой корки» видно только при сдавливании проблемного участка, тогда как на поздних стадиях проблема видна постоянно.

В общепринятом понимании целлюлит относится к проблемам эстетического характера. Но он может сокращать поступление питательных веществ в проблемную область и вывод оттуда продуктов распада, что приводит к различным патологиям.
Максим Оборин
Персональный тренер

Чтобы избавиться от целлюлита, требуется следующее:

  • регулярная физическая нагрузка для движения лимфы и кровотока;

  • работа с мышечным балансом, восстановление естественной подвижности и функциональности мышц;

  • регулярный массаж для улучшения питания тканей и устранения застоя жидкостей;

  • сбалансированный рацион;

  • косметические процедуры.

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Только в случае соблюдения этих мер в комплексе вы получите желаемый результат. Более подробную информацию о способах борьбы с целлюлитом можно найти в этой статье.

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