Поза кобры для здоровой поясницы и хорошей осанки: как правильно ее выполнять

Практика йоги включает большое количество поз, которые задействуют разные мышечные группы. Все асаны отвечают определенным целям и задачам. Одни направлены на растяжку, другие — на укрепление мышц, третьи — на увеличение мобильности суставов.

К особой категории относятся прогибы. Такие позы имеют свои плюсы и минусы: для кого-то они полезны, а кому-то противопоказаны. Разбираемся в особенностях выполнения одной из самых знаменитых асан — позы кобры.

Чем полезна поза кобры

Многие асаны из йоги положительно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Так, поза кобры:

задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их;

«раскрывает» грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку;

нормализует работу щитовидной железы;

улучшает психоэмоциональное состояние.

Кому нельзя выполнять позу кобры

Не всем поза кобры подходит. Противопоказаниями считаются:

период беременности — особенно начиная со второго триместра;

менструация;

повышение артериального давления — лучше исключить прогиб шейного отдела позвоночника;

повышенная функция щитовидной железы — также не следует запрокидывать голову назад;

защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжа;

заболевания позвоночника;

острые воспалительные процессы.

Это основные факторы, из-за которых позу кобры следует заменить на другие, более безопасные вариации. Важную роль играют и внутренние ощущения при нахождении в асане. Если очевидных противопоказаний к позе нет, но при выполнении появляется боль, следует «выйти» из нее. Возможно, таким образом организм сигнализирует о каких-либо неполадках.

В любом случае приступать к практике йоги нужно под наблюдением опытного инструктора. Это поможет выстроить правильную технику выполнения и избежать ошибок.

Кстати, о том, как выбрать хорошего профессионального тренера, рассказали в этой статье.

Как правильно выполнять позу кобры

Исходное положение: лягте на живот, ладони положите на пол под плечевые суставы.

Фото Istockphoto/undrey

Техника выполнения:

На вдохе медленно поднимите голову и грудную клетку. Разогните немного руки в локтевых суставах. Не отрывайте лобковую кость и переднюю поверхность ног от пола. Плечи разведите в стороны и опустите. Постарайтесь раскрыть грудной отдел позвоночника. Потянитесь макушкой вверх, подбородок направьте к груди (в некоторых вариациях предлагается запрокидывать голову); Постарайтесь вытянуть шею. Разгибайте руки только до тех пор, пока это не вызывает дискомфорта в спине. Задержитесь в верхней точке движения на несколько дыхательных циклов. Вернитесь в исходное положение.

В чем особенности позы кобры

Если испытываете сложности с асаной «кобра», начните со сфинкса. В этой позе локти остаются прижатыми к полу и руки не разгибаются. Это будет оптимальным вариантом для тех, у кого недостаточно гибкий позвоночник. При возникновении боли следует «выйти» из позы.

Фото Istockphoto/SergeyChayko

В некоторых модификациях асаны предлагается запрокидывать голову назад. Для начинающих этот вариант не подходит. Да и у опытных йогов это может привести к нарушению кровоснабжения головного мозга из-за пережимания сосудов в шейном отделе позвоночника. Чтобы избежать всех возможных рисков, нужно учитывать особенности позы кобры, ее противопоказания и самочувствие на момент занятия.

После асаны «кобра» сделайте «противоасану» — позу, которая поможет расслабить мышцы спины, снять напряжение. Для этого сядьте на пятки, согнув ноги в коленях и опустив корпус на бедра.

Фото Istockphoto/fizkes

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