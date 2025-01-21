Что такое горячая йога: плюсы и минусы модной практики
Горячая йога — это модное направление, которое происходит из традиционной йоги. Нюанс заключается в том, что занятия проводятся в отапливаемых помещениях, где температура достигает 30-40 градусов, а влажность — 40-60%.
Вместе с экспертом по осанке Ольгой Маховой разбираемся, что такое горячая йога, какие у нее есть плюсы и минусы.
Что такое горячая йога
Горячая йога — это йога в помещении, где температура воздуха колеблется от 30 до 40 градусов. Иными словами, тренировки проходят в условиях, похожих на сауну.
Такая обстановка необходима для того, чтобы вернуть мысли человека в настоящее, помочь ему расслабиться и снять стресс.
Часто горячую йогу ошибочно называют Бикрам-йогой. Бикрам — это вид практики из 26 асан, которые повторяются на протяжении всего занятия. Длится 90 минут и проходит в комнате, разогретой до 40 градусов, без музыки и пения.
В горячей йоге могут применяться разные позы в зависимости от студии и инструктора. Во время занятий часто включается музыка.
Плюсы
Быстрый разогрев мышц и сухожилий
При высокой температуре действительно мышцы и сухожилия разогреваются быстрее, что позволяет эффективно прокачать гибкость и улучшить возможности тела.
Борется со стрессом
Исследования подтверждают, что занятия горячей йогой снижают уровень тревожности, повышают внимательность и стрессоустойчивость. Также из-за повышенной температуры быстрее выводятся из организма шлаки и токсины.
Развивает выносливость
Занятия йогой в прогретом помещении погружают организм в нестандартные условия, что положительно сказывается на выносливости человека.
Горячая йога не способствует быстрому избавлению от жира. Активная потеря веса происходит за счет вывода жидкости из тела из-за высокой температуры в помещении.
Минусы
Риск обезвоживания
Повышенное потоотделение не только выводит токсины и шлаки из организма, но и жидкость. Поэтому сразу после практики эксперт рекомендует восполнить водный баланс.
Большая нагрузка на сердце
Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой.
Перегрев
Получить тепловой удар при интенсивной физической нагрузке в горячем помещении вполне возможно, особенно людям с хроническими заболеваниями.
Невозможность самостоятельной практики
Для занятий необходима специализированная студия с поддержанием нужных параметров температуры и влажности.
Противопоказания
Также Ольга Махова назвала ряд противопоказаний, из-за которых строго запрещается заниматься горячей йогой:
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Заболевания сердца и сосудов.
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Дыхательные болезни.
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Беременность.
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Хронические заболевания (особенно аутоиммунные).
Перед началом тренировки обязательно проконсультируйтесь с врачом. После его разрешения посетите пробное занятие, чтобы понять, подходит ли вам эта практика.