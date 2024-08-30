Календарь главных спортивных активностей осени 2024 года

Осенью 2024 года состоится немало интересных соревнований в разных уголках России. Рассказываем, какие спортивные события ждут любителей активного времяпрепровождения в предстоящем сезоне.

Список мероприятий может дополняться.

Забег «Навстречу Играм дружбы»

Дата: 4 сентября.

Адрес: Владивосток, остров Русский.

Дистанции: 5 км.

Возраст: от 16 лет.

Утренний забег «Навстречу Играм дружбы» от Лиги Героев во Владивостоке — это отличная возможность не только попробовать свои силы на дистанции 5 км, но и стать участником крупнейшего события страны — Восточного экономического форума. Официальное открытие забега запланировано на 6.10, а уже в 6.15 начнется разминка.

Фото Соцсети

На старт участники забега выйдут в 6.30. В конце соревнований каждый атлет получит памятные медали, а победителям достанутся еще и ценные призы.

Гонка Героев в Омске

Дата: 7 сентября.

Адрес: Омск, полигон Светлый.

Дистанции: 5-10 км.

Возраст: от 18 лет.

Гонка Героев — это экстремальный забег с препятствиями, который обеспечит драйв, адреналин и массу незабываемых впечатлений его участникам. Полосу препятствий разрабатывают профессиональные инженеры и опытные инструкторы Лиги Героев.

Так, желающих будут ждать рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, грязь и многое другое. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. Но стоит знать, что выйти сухим из воды не получится: каждый участник будет по колено в грязи и по уши в восторге.

Гонка Героев в Уфе

Дата: 7 сентября.

Адрес: Уфа, Алкино-2, парк «Патриот».

Дистанции: 5-10 км.

Возраст: от 18 лет.

Экстремальная Гонка Героев, которая состоится 7 сентября, станет закрытием сезона забегов в Уфе. Примечательно, что в каждом городе своя трасса, но всегда участников соревнований ждут водные преграды и высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой и многое другое.

Велогонка La Strada (офф-роуд)

Дата: 7 сентября.

Адрес: Санкт-Петербург, заказник «Озеро Щучье», поселок Комарово.

Дистанции: 20 км/40 км/60 км.

Возраст: от 18 лет.

Велогонка La Strada (офф-роуд) — это новый проект от Лиги Героев. Его участников ждет необычная трасса, спутниками которой станут равнины, спуски, подъемы, грязь, камни и трава.

Фото Соцсети

Спортсменам предлагается три дистанции на выбор — 20 км, 40 км и 60 км. В конце каждый велогонщик получит медаль участника, а самые лучшие — подарки от партнеров.

Marathon 52 в Нижнем Новгороде

Дата: 8 сентября.

Адрес: стадион «Нижний Новгород».

Дистанции: 1 км/5 км/10 км/42,2 км.

Возраст: от 16 лет.

8 сентября тысячи бегунов выйдут на старт со всех уголков страны, чтобы встретиться с единомышленниками и познакомиться с Нижним Новгородом через бег. Marathon 52 от Лиги Героев — это самый гостеприимный марафон России, во время которого спортсмены могут познакомиться с историей города, увидеть живописные набережные, Нижегородский кремль, купеческие усадьбы и соборы разных времен.

Участникам соревнований предлагается несколько дистанций. Самые маленькие легкоатлеты будут бежать 1 км, а вот желающие постарше могут попробовать свои силы в дистанции 5 км. Для любителей и профессионалов предусмотрены маршруты 10 км и 42,2 км соответственно.

Оздоровительная прогулка «Кузница здоровья с доктором Шишониным»

Дата: 10 сентября.

Адрес: город-курорт Геленджик.

Возраст: нет ограничений.

Дистанции: 11 км.

10 сентября в городе-курорте Геленджике состоится массовая оздоровительная прогулка «Кузница здоровья доктора Шишонина» под руководством кандидата медицинских наук Александра Шишонина.

Участникам прогулки предлагается пройти 11 километров (около 15 тысяч шагов). Маршрут пройдет вдоль живописной набережной курорта. Мероприятие начнется в 8.00 и продлится 3 часа. В конце участников ждут памятные призы.

Гонка Героев в Москве

Дата: 14 сентября.

Адрес: Москва, лыжный клуб Тягачева.

Дистанции: 5-10 км.

Возраст: от 18 лет.

14 сентября Гонка Героев состоится на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Это финальная гонка сезона в столице, где любителей экстремального спорта ждут десятки испытаний на силу и выносливость.

Фото Соцсети

Стать героем может любой желающий старше 18 лет. Принять участие в забеге можно как индивидуально в массовом старте, так и в составе команды в сопровождении профессионального инструктора. Если не получается найти единомышленников, предусмотрено место в команде. Отдельно состоится чемпионат в разных возрастных категориях — это забег с профессиональным судейством для тех, кто готов побороться за призовые места.

Благотворительный забег «Больше Чем Можешь»

Дата: 15 сентября.

Адрес: Москва, ВДНХ.

Дистанции: 1,5 км/5,5 км/11 км.

Возраст: от 7 лет.

Забег «Больше Чем Можешь» — самая поддерживающая, объединяющая и инклюзивная дистанция, которую можно преодолеть как в паре, так и самостоятельно. Кроме того, для участия в соревновании допускаются люди с инвалидностью.

Организаторы мероприятия отмечают, что все собранные средства пойдут на организацию реабилитационных тренировок для людей с инвалидностью в разных городах России.

Пробег «Пушкин — Санкт-Петербург» 2024

Дата: 15 сентября.

Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин.

Дистанции: 5 км/10 км/30 км/42,2 км.

Возраст: от 18 лет.

Пробег «Пушкин — Петербург» считается одним из старейших организованных забегов не только в России, но и в мире. Он существует с 1923 года. Изначально спортсмены бежали 30 км. Именно с этой дистанции начиналась история забега. Сегодня маршруты соревнования расширились, теперь можно пробежать 5 км, 10 км и марафон 42,2 км. Также предусмотрены две дистанции для маленьких бегунов: 400 м — дети с 5 до 7 лет и 800 м — дети с 8 до 13 лет. Для лучших участников забега предусмотрены денежные призы.

Гонка Героев в Волгограде

Дата: 21 сентября.

Адрес: Волгоград, полигон Прудбой.

Дистанции: 5-10 км.

Возраст: от 18 лет.

21 сентября жители и гости Волгограда смогут попробовать свои силы в Гонке Героев. Участников ждет экстремальная трасса от Лиги Героев с десятками испытаний на силу и выносливость и масса незабываемых эмоций. Принять участие в гонке можно самостоятельно в массовом старте либо командой. Также можно приобрести отдельное место в команде.

СПБ полумарафон «Северная столица»

Дата: 22 сентября.

Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь.

Дистанции: 10 км/21,1 км.

Возраст: от 18 лет.

Маршрут полумарафона «Северная столица» откроет виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Фото Официальный сайт Бегового сообщества

Старт и финиш забега от Бегового сообщества состоится на Дворцовой площади. Это отличная возможность познакомиться с историей Северной столицы. Участников полумарафона ждут две дистанции — 10 км и 21,1 км. В конце все легкоатлеты получат памятную медаль.

Кросс «Быстрый пес»

Дата: 28 сентября.

Адрес: Москва, парк «Битцевский лес».

Дистанции: 2 км.

Возраст: от 18 лет.

Для активных владельцев и их собак команда Бегового сообщества 28 сентября проведет кросс «Быстрый пес». Участникам вместе с их четвероногими питомцами предлагают пробежать дистанцию 2 км в Битцевском парке. Особенность маршрута — размытый грунт, лужи и грязь, которые точно понравятся собакам. В конце забега участники могут получить значок с символикой.

Велогонка и велофестиваль La Strada

Дата: 29 сентября.

Адрес: Санкт-Петербург, точное место пока неизвестно.

Дистанции: 20 км/40 км/80 км.

Возраст: для велогонки — от 18 лет, фестиваль — от 6 лет.

Фестиваль La Strada от Лиги Героев — это не только гонка, но и развлечения. На трассе участников ждет заводная музыка, поддержка десятков тысяч зрителей и масса положительных эмоций. Велофестиваль представляет собой комфортную велопрогулку для всей семьи. Примерная протяженность маршрута — 20 км. Стать участником велофестиваля могут взрослые и дети старше 6 лет, но с предоставления разрешения родителей.

Также в рамках мероприятия состоится динамичная велогонка La Strada. Маршрут дистанций пока находится в разработке, но известно, что спортсмены могут попробовать силы на 40 км и 80 км. Кроме того, предусмотрено корпоративное участие.

Кросс «Лисья гора»

Дата: 29 сентября.

Адрес: Москва, парк «Битцевский лес».

Дистанции: от 2 до 8 км.

Возраст: от 18 лет.

Кросс «Лисья гора» от Бегового сообщества состоится 29 сентября в парке «Битцевский лес». Дистанции — от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории.

Фото Официальный сайт Бегового сообщества

Маршрут представлен в виде кольца длиной 2 км, покрытие полностью грунтовое, иногда могут встречаться глубокая грязь и лужи. Также участникам предлагается пройти эстафету 4х1 км.

Велогонка La Strada в Сочи

Дата: 29 сентября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанции: 20 км/40 км/80 км.

Возраст: от 18 лет.

В конце сентября велогонщики со всей России могут отправиться в солнечный Сочи, чтобы попробовать свои силы в велогонке La Strada от Лиги Героев. Спортсменам предлагается три дистанции на выбор: 20 км, 40 км и 80 км. Точный маршрут находится еще в разработке, но известно, что местом проведения соревнований стал Сириус.

SWIMSTAR SIRIUS SOCHI 2024

Дата: 4 октября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанция: 1, 852 км

Возраст: от 18 лет.

Соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE SIRIUS SOCHI 2024 и SWIMSTAR DOUBLE MILE SIRIUS SOCHI 2024 проводятся в рамках фестиваля IRONSTAR. Пловцы будут соревноваться на дистанции 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км) на базе объектов Олимпиады Сочи-2014. Лучшие спортсмены будут награждены памятными подарками.

Женский и детский забеги STARKIDS и IRONLADY

Дата: 4 октября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанция: IRONLADY — 5 км, STARKIDS — 500 и 1000 м.

Возраст: IRONLADY — от 14 лет, STARKIDS — от 0 лет.

IRONLADY — это забег длиной 5 км, где царит атмосфера драйва и веселья. Принять в нем участие может любая девушка с любым, даже начальным, уровнем подготовки. К соревнованиям допускаются девочки в возрасте от 14 лет. Для профессиональных легкоатлеток выделен специальный кластер «Элита». В конце забега каждая участница получит красивую медаль и букет цветов в напоминание о своем достижении.

Фото Пресс-служба IRONSTAR

Также 4 октября на старт выйдут самые юные бегуны в рамках забега STARKIDS. Дети от 0 до 6 лет будут бежать 500 метров, а более взрослые ребята, от 7 до 12 лет включительно, пробегут 1000 метров. Разминку перед стартом проведут аниматоры в костюмах популярных героев. Каждый участник получит памятную медаль.

Триатлон IRONSTAR 226 SIRIUS SOCHI 2024

Дата: 5 октября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанция: 226 км

Возраст: от 18 лет.

IRONSTAR 226 SIRIUS SOCHI 2024 — это соревнования по триатлону, которые проходят в рамках фестиваля спорта IRONSTAR 2024. Мероприятие рассчитано на фанатов «железной» дистанции: 3,86 км плавание, 180 км велогонка и 42 км бег. Помимо соревнований, участники могут со своими семьями комфортно отдохнуть, посетить красивые места, увидеть достопримечательности олимпийского Сочи и интересно провести время в кругу друзей.

Триатлон IRONSTAR 113 SIRIUS SOCHI 2024

Дата: 5 октября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанция: 113 км

Возраст: от 18 лет.

5 октября на федеральной территории «Сириус» состоится триатлон IRONSTAR 113 SIRIUS SOCHI 2024. Общая длина дистанции — 113 км, она включает: 1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег. Стать участником можно индивидуально либо в формате эстафеты. Также отдельно предусмотрен кластер «Элита» для профессиональных спортсменов.

Ночной Trail Run в Москве

Дата: 5 октября.

Адрес: Москва (маршрут в разработке).

Дистанция: 1 км/3 км/10 км.

Возраст: от 6 лет.

Ночной Trail Run от Лиги Героев — это бег по чужой местности в вечернее время суток. Дистанция включает маршруты по лесам, холмам и другим ландшафтам.

Фото Соцсети

Участникам понадобится налобный фонарик и одежда с отражающими элементами. После забега каждый получит памятный приз. Точный маршрут забега еще в разработке.

Триатлон IRONSTAR OLYMPIC SIRIUS SOCHI 2024

Дата: 6 октября.

Адрес: Сочи, Сириус.

Дистанция: 51,5 км.

Возраст: от 18 лет.

Соревнования по триатлону IRONSTAR OLYMPIC SIRIUS SOCHI 2024 подходят для любителей олимпийской дистанции: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. Стать участником мероприятия можно в индивидуальном порядке либо в составе команды для эстафеты. Также отдельно предусмотрен кластер «Элита» для профессиональных спортсменов.

Дневной Trail Run в Москве

Дата: 6 октября.

Адрес: Москва (маршрут в разработке).

Дистанция: 1 км/5 км/10 км/25 км.

Возраст: от 6 лет.

Дневной Trail Run — это любительский забег по природной местности. Его участников ждут спуски, подъемы, смена ландшафта, веселое приключение и возможность увидеть городские джунгли. Организатор предлагает несколько дистанций на выбор: 1 км для самых юных бегунов в возрасте от 6 до 17 лет, 5 км — для участников от 16 лет, 10 и 20 км — для совершеннолетних атлетов. В конце забега все получают памятные призы и море позитивных эмоций.

Московский Марафон

Дата: 12-13 октября.

Адрес: олимпийский комплекс «Лужники», возле аллеи Славы.

Дистанции: 10 км/ 42,2 км.

Возраст: от 16 лет.

Московский Марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Оба маршрута (42,2 км и 10 км) сертифицируются международной организацией. В 2024 году дистанции забега проходят через центр столицы: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду.