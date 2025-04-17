Вприпрыжку за счастьем: что такое дофаминовые прыжки и правда ли они работают

На что только не готовы люди, чтобы стать чуточку счастливее. Соцсети уже заполонили ролики, в которых пользователи (а чаще всего — пользовательницы) начинают свою утреннюю рутину с прыжков на носочках. Упражнение называют дофаминовыми прыжками и верят, что они правда стимулируют выработку гормона счастья.

Некоторые фитнес-дивы даже начали продавать закрытые курсы по якобы чудотворным занятиям, которые помогут быстро похудеть и «войти в ресурс». Но до чего можно допрыгаться быстрее — до счастья или боли в суставах? Разбирались с экспертом по массажу и оздоровительной гимнастике Екатериной Сидоренко.

Что такое дофаминовые прыжки

Дофаминовые прыжки — это техника, которая направлена на активацию дофаминовой системы в мозге через физическую активность, в данном случае — прыжки. Все, казалось бы, просто. Но чтобы упражнение и правда «принесло счастье», нужно соблюсти несколько правил.

Выполнять его нужно босиком и перед зеркалом, поочередно меняя ноги так, чтобы пятки не касались земли. Прыгая на носочках, при приземлении нужно обязательно слегка ударить большим пальцем ноги об пол — будто каблуком.

Почему такие прыжки подходят не для всех

Многие последовательницы тренда жаловались, что после цикла упражнений «крякнули колени» или было очень тяжело ходить. По словам эксперта, это связано с перенапряжением мышц или неправильным распределением нагрузки.

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Новички правда могут испытывать мышечную боль из-за непривычной физической активности. Злую шутку может сыграть и неверная техника, которая, скорее всего, приведет к болям или даже травмам.

Как сделать прыжки полезными и безопасными

Перед выполнением упражнения рекомендуется хорошо размяться, чтобы прогреть мышцы и суставы. Чтобы дофаминовые прыжки принесли пользу, а не вред, также необходимо соблюсти правильную технику:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч; Согните колени и опустите тело вниз, как будто собираетесь сесть; Резко выпрямите ноги и поднимитесь вверх, используя силу ног; При приземлении старайтесь сгладить удар, приземляясь на носки, а затем на пятки; Вдыхать нужно при подготовке к прыжку, а выдыхать — в момент прыжка.

Частоту и длительность прыжков нужно выбирать в зависимости от физической подготовки и целей. Однако есть и общие рекомендации:

Не стоит прыгать чаще 2-3 раз в день; Первый подход стоит сделать длиной 5-10 минут, а затем время прыжков можно увеличивать до 20-30 минут по мере привыкания; Можно использовать интервалы: 30 секунд прыжков — 30 секунд отдыха.

Правда ли, что прыжки гарантируют выработку дофамина

Пользователи соцсетей убеждены, что такое упражнение может осчастливить быстрее тренировок в зале или даже йоги. По их словам, в больших пальцах на ногах находится та самая «точка дофамина». И если ее стимулировать, можно ускорить выработку заветного гормона.

В некоторых практиках считается, что определенные точки на теле могут влиять на уровень различных веществ в организме, включая дофамин.

На деле все гораздо прозаичнее: выделению дофамина способствует просто правильная физическая активность, которая вызывает прилив жизненной энергии. Безопасно выполненные прыжки могут улучшить настроение и дать хороший заряд сил.

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Какие еще упражнения могут поднять дофамин

Помимо прыжков, есть множество других активностей, которые могут способствовать улучшению как ментального, так и физического состояния. Например, бег, плавание, велоспорт, силовые тренировки и танцы.

Однако всегда нужно помнить о противопоказаниях. Не стоит без консультации специалиста прибегать к активным занятиям спортом, если у вас:

Проблемы с суставами (артрит, остеопороз или другие); Сердечно-сосудистые заболевания; Травмы ног или спины.

А вообще перед введением любой физической нагрузки стоит посоветоваться с врачом.