Аэробика: что это, виды и польза от занятий
Уже много лет аэробика остается в числе самых популярных направлений фитнеса. В расписаниях практически всех фитнес-клубов можно найти различные ее виды, такие как степ-аэробика, аквааэробика, силовая, танцевальная и спортивная аэробика. Эти занятия привлекают людей всех возрастов и различных уровней физической подготовки. Причина такой популярности аэробики заключается не только в ее разнообразии, но и в том, что она считается одним из лучших способов для снижения веса.
Вместе с врачом по лечебной физкультуре Софьей Федосовой разбираемся, в чем польза и вред аэробики, кому она подойдет, а кому лучше отказаться от такого вида нагрузки.
Что такое аэробика
Основное определение
Аэробика — это вид физической активности, направленный на развитие выносливости и сердечно-сосудистой системы, который включает ритмичные упражнения. Основное отличие аэробики от других видов тренировок заключается в том, что она фокусируется на непрерывной, умеренной интенсивной активности. Другие виды активности могут быть более сложными и краткосрочными.
Аэробика возникла в 1960-х годах, когда американский кардиолог Кеннет Купер предложил программу аэробных упражнений для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Но по-настоящему популярной аэробика стала в 1980-х годах благодаря Джейн Фонде и ее видеотренировкам.
Сегодня современная аэробика включают различные стили, такие как степ-аэробика, зумба и HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
Чем полезна аэробика
Укрепление сердечно-сосудистой системы
Аэробика в умеренном темпе улучшает работу сердца, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, аэробная нагрузка увеличивает приток крови к тканям и органам, что способствует их лучшему насыщению кислородом. Благодаря занятиям можно улучшить обмен веществ и поддержать здоровье сосудов.
Сжигание калорий и поддержание формы
Во время тренировки по аэробике можно сжигать от 300 до 600 калорий в зависимости от интенсивности и продолжительности занятия. Тем, кто хочет похудеть, лучше выбирать интенсивные виды аэробики, такие как HIIT или зумба. Во время таких тренировок расходуется больший объем энергии.
Развитие выносливости и поддержание мышц в тонусе
Также аэробика помогает поддерживать мышечный тонус, улучшает координацию и пластичность движений.
Регулярные занятия аэробикой способствуют улучшению общего физического состояния: повышается уровень выносливости и снижается утомляемость при повседневных нагрузках.
Основные виды аэробики — какую выбрать
Классическая аэробика
Классическая программа аэробики включает в себя последовательность ритмичных движений и упражнений, направленных на развитие выносливости, силы и координации. Этот стиль подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, поскольку его можно адаптировать под разные уровни физической подготовки.
Силовая аэробика
Силовая аэробика акцентирует внимание на укреплении мышц и улучшении общей физической формы. Сочетает аэробные элементы с использованием утяжелителей. Популярные упражнения в этом направлении: приседания с гантелями, отжимания и выпады. Они позволяют развивать силу и поддерживать тонус мышц.
Танцевальная аэробика
Танцевальная аэробика отличается от других видов тем, что включает элементы танца и активные ритмичные движения. Среди популярных направлений можно выделить зумбу, которая включает латиноамериканские ритмы, и латину, которая состоит из танцевальных шагов. Оба стиля повышают настроение и улучшают физическую форму.
Водная аэробика
Преимущества аквааэробики, по мнению врача, заключаются в снижении нагрузки на суставы и позвоночник. Также можно использовать сопротивление воды для более эффективных тренировок.
Этот вид аэробики подходит для новичков и людей с ограничениями в движениях. Вода обеспечивает поддержку и позволяет тренироваться без риска травм.
Противопоказания к занятиям аэробикой
Основные ограничения и риски
Аэробные тренировки не рекомендованы людям, страдающим от серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний легких или нарушений опорно-двигательного аппарата, так как такой вид физической активности может привести к обострению состояния.
Кроме того, стоит избегать занятий аэробикой при высокой температуре тела, инфекционных заболеваниях или после недавно перенесенных операций.
Также особую осторожность следует проявлять при работе с тяжелым весом или во время выполнения сложных элементов без подготовки.
Как избежать травм
Разминка и растяжка перед тренировкой значительно снижают риск травм, подготавливают мышцы и суставы к будущей нагрузке, а также улучшают гибкость и кровообращение. Они помогают активизировать нужные группы мышц и служат хорошей профилактикой растяжений и других травм.
Правильная техника выполнения упражнений существенно влияет на безопасность тренировок.
Аэробика для похудения
Аэробика — один из самых эффективных способов сжигания калорий и улучшения общей физической формы. При регулярных занятиях можно достичь значительных результатов в похудении. Однако ключевую роль в снижении веса играет правильное питание.
Домашние комплексы упражнений
Комплекс для новичков
Для первых тренировок подойдет простой план, который включает базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и планка, выполняемые два-три раза в неделю. Этот комплекс поможет постепенно разработать мышцы и улучшить общую физическую форму без излишнего напряжения.
Для безопасности рекомендую несколько месяцев походить на занятия к тренеру, чтобы он рассказал, как правильно выполнять движения.
Упражнения для ног, рук и спины
Упражнения для ног, рук и спины из аэробики включают в себя ряд динамичных и энергичных движений, которые способствуют улучшению выносливости и укреплению мышц.
Для ног подойдут такие упражнения, как приседания с прыжком и степ-таун. Они не только укрепляют мышцы бедер и ягодиц, но и активно расходуют калории.
Для рук подойдут отжимания и круговые движения, которые развивают силу и укрепляют мышцы. Упражнения для спины, такие как наклоны и тяга к груди, помогают укрепить мышечный корсет и поддерживать правильную осанку.
Видеоруководства для начинающих
Видеогиды для начинающих можно найти в свободном доступе в интернете. Следует выбирать уроки с пометкой «Для новичков/начинающих». В видеоуроках инструктор должна подробно и понятно объяснять технику, показывать ее. Следует внимательно следить за техникой выполнения упражнений, повторять движения.
Рекомендуется также придерживаться рекомендаций по разминке и заминке, чтобы избежать травм и максимально эффективно провести тренировку.