Аэробика: что это, виды и польза от занятий

Уже много лет аэробика остается в числе самых популярных направлений фитнеса. В расписаниях практически всех фитнес-клубов можно найти различные ее виды, такие как степ-аэробика, аквааэробика, силовая, танцевальная и спортивная аэробика. Эти занятия привлекают людей всех возрастов и различных уровней физической подготовки. Причина такой популярности аэробики заключается не только в ее разнообразии, но и в том, что она считается одним из лучших способов для снижения веса.

Вместе с врачом по лечебной физкультуре Софьей Федосовой разбираемся, в чем польза и вред аэробики, кому она подойдет, а кому лучше отказаться от такого вида нагрузки.

Что такое аэробика

Основное определение

Аэробика — это вид физической активности, направленный на развитие выносливости и сердечно-сосудистой системы, который включает ритмичные упражнения. Основное отличие аэробики от других видов тренировок заключается в том, что она фокусируется на непрерывной, умеренной интенсивной активности. Другие виды активности могут быть более сложными и краткосрочными.

Аэробика возникла в 1960-х годах, когда американский кардиолог Кеннет Купер предложил программу аэробных упражнений для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Но по-настоящему популярной аэробика стала в 1980-х годах благодаря Джейн Фонде и ее видеотренировкам.

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Сегодня современная аэробика включают различные стили, такие как степ-аэробика, зумба и HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).

Чем полезна аэробика

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Аэробика в умеренном темпе улучшает работу сердца, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, аэробная нагрузка увеличивает приток крови к тканям и органам, что способствует их лучшему насыщению кислородом. Благодаря занятиям можно улучшить обмен веществ и поддержать здоровье сосудов.

Сжигание калорий и поддержание формы

Во время тренировки по аэробике можно сжигать от 300 до 600 калорий в зависимости от интенсивности и продолжительности занятия. Тем, кто хочет похудеть, лучше выбирать интенсивные виды аэробики, такие как HIIT или зумба. Во время таких тренировок расходуется больший объем энергии.

Развитие выносливости и поддержание мышц в тонусе

Также аэробика помогает поддерживать мышечный тонус, улучшает координацию и пластичность движений.

Основные виды аэробики — какую выбрать

Классическая аэробика

Классическая программа аэробики включает в себя последовательность ритмичных движений и упражнений, направленных на развитие выносливости, силы и координации. Этот стиль подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, поскольку его можно адаптировать под разные уровни физической подготовки.

Силовая аэробика

Силовая аэробика акцентирует внимание на укреплении мышц и улучшении общей физической формы. Сочетает аэробные элементы с использованием утяжелителей. Популярные упражнения в этом направлении: приседания с гантелями, отжимания и выпады. Они позволяют развивать силу и поддерживать тонус мышц.

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Танцевальная аэробика

Танцевальная аэробика отличается от других видов тем, что включает элементы танца и активные ритмичные движения. Среди популярных направлений можно выделить зумбу, которая включает латиноамериканские ритмы, и латину, которая состоит из танцевальных шагов. Оба стиля повышают настроение и улучшают физическую форму.

Водная аэробика

Преимущества аквааэробики, по мнению врача, заключаются в снижении нагрузки на суставы и позвоночник. Также можно использовать сопротивление воды для более эффективных тренировок.

Противопоказания к занятиям аэробикой

Основные ограничения и риски

Аэробные тренировки не рекомендованы людям, страдающим от серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний легких или нарушений опорно-двигательного аппарата, так как такой вид физической активности может привести к обострению состояния.

Также особую осторожность следует проявлять при работе с тяжелым весом или во время выполнения сложных элементов без подготовки.

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Как избежать травм

Разминка и растяжка перед тренировкой значительно снижают риск травм, подготавливают мышцы и суставы к будущей нагрузке, а также улучшают гибкость и кровообращение. Они помогают активизировать нужные группы мышц и служат хорошей профилактикой растяжений и других травм.

Аэробика для похудения

Аэробика — один из самых эффективных способов сжигания калорий и улучшения общей физической формы. При регулярных занятиях можно достичь значительных результатов в похудении. Однако ключевую роль в снижении веса играет правильное питание.

Домашние комплексы упражнений

Комплекс для новичков

Для первых тренировок подойдет простой план, который включает базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и планка, выполняемые два-три раза в неделю. Этот комплекс поможет постепенно разработать мышцы и улучшить общую физическую форму без излишнего напряжения.

Упражнения для ног, рук и спины

Упражнения для ног, рук и спины из аэробики включают в себя ряд динамичных и энергичных движений, которые способствуют улучшению выносливости и укреплению мышц.

Для ног подойдут такие упражнения, как приседания с прыжком и степ-таун. Они не только укрепляют мышцы бедер и ягодиц, но и активно расходуют калории.

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Для рук подойдут отжимания и круговые движения, которые развивают силу и укрепляют мышцы. Упражнения для спины, такие как наклоны и тяга к груди, помогают укрепить мышечный корсет и поддерживать правильную осанку.

Видеоруководства для начинающих

Видеогиды для начинающих можно найти в свободном доступе в интернете. Следует выбирать уроки с пометкой «Для новичков/начинающих». В видеоуроках инструктор должна подробно и понятно объяснять технику, показывать ее. Следует внимательно следить за техникой выполнения упражнений, повторять движения.

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Рекомендуется также придерживаться рекомендаций по разминке и заминке, чтобы избежать травм и максимально эффективно провести тренировку.