Зеленый марафон собрал 250 млн рублей для помощи детям

30 мая в 59 городах России прошел благотворительный забег «СберПрайм Зеленый марафон». Событие объединило более 290 тысяч человек от Владивостока до Калининграда, более 150 тысяч бегунов преодолели в сумме свыше миллиона километров.

В год 185-летия Сбер приравнял каждый километр дистанции к благотворительному взносу в 185 рублей. По итогам Зеленого Марафона на благотворительные проекты будет направлено более 250 миллионов рублей. Из них 185 миллионов будут перечислены на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 миллионов, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

Фото пресс-служба Сбера

«В этом году для нас особенная дата — Сберу исполняется 185 лет. Поэтому за каждый километр, который пробежали участники СберПрайм Зеленого марафона, Сбер направит 185 рублей в фонд «Вклад в будущее». Мы рассчитываем собрать 185 миллионов рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Каждый километр — это надежда для ребенка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжелое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников СберПрайм Зеленого марафона по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Зеленый марафон прошел не только как благотворительный старт, но и как семейный спортивно-музыкальный фестиваль. В Москве родители с детьми преодолели 800 м в костюмах героев «Союзмультфильма» в честь 90-летия студии. В городах участников поддерживали барабанщики, диджеи и мини-оркестры.

В столице дистанция составила 4,2 км — одну десятую марафона. Бегуны проходили маршрут под музыкальные треки разных эпох и поколений. После финиша в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске выступили популярные артисты.

В этом году Зеленый марафон состоялся в 13-й раз. Участники выходили на дистанции от 4,2 до 21,1 км. К российским городам присоединился белорусский Витебск, а в Благовещенске и китайском Хэйхэ впервые прошел Международный забег дружбы.