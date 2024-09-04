Забег «За дружбу в спорте» открыл Восточный экономический форум

4 сентября во Владивостоке открылся IX Восточный экономический форум. Старт первому дню масштабного экономического события страны дал легкоатлетический забег «За дружбу в спорте». В нем приняли участи около 900 человек. Организаторы соревнования — спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт», «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России и Федеральная дирекция спортмероприятий.

На старт забега с единой дистанцией в 5 км вышли не только любители бега и здорового образа жизни, но и именитые спортсмены — Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян. Спортсмены сначала провели разминку, а потом вместе с другими легкоатлетами приняли участие в соревновании.

Дистанция забега проходила по живописному острову Русский, который находится в заливе Петра Великого в Японском море.

«Пробежать 5 км на Форуме во Владивостоке — это очень символично. Пока Москва спала, мы успели сделать много дел, в том числе, пробежать «За дружбу в спорте». Важно вовлекать людей в спорт такими яркими мероприятиями, создавать сообщества по интересам в рамках общей стратегии развития массовой физической культуры», — отметил Александр Легков.



Все участники забега получили памятные медали. А победители и призеры — медали и подарки.