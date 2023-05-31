«Забег.РФ» в 2023 году побегут космонавты на МКС

В это воскресенье, 4 июня, забег с синхронным стартом пройдет не только во всех регионах России, но и за границей — в столицах Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. За рубежом он носит название OneRun. На выбор предоставлены несколько дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

В этом году старт забегу дадут прямо с МКС. А космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев примут в нем участие и пробегут полумарафон (21,1 км).

Об этом сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.