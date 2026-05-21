X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в 2026 году пройдет в субботу, 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более 110 городах: от Калининграда до Камчатки (время старта зависит от часового пояса).

Возрастные категории на «ЗаБег.РФ» — 2026

Участники старше 6 лет

Дистанция: 1 км

*Участие в возрасте от 6 до17 лет без родителей — только при наличии их письменного разрешения

Участники старше 16 лет

Дистанция: 5 км

*Участие в возрасте от 6 до17 лет без родителей — только при наличии их письменного разрешения

Участники старше 18 лет

Дистанции: 5 км, 10 км, 21,1 км

*Участие только при наличии медицинской справки