«ЗаБег.РФ» — 2026: возрастные категории
X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в 2026 году пройдет в субботу, 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более 110 городах: от Калининграда до Камчатки (время старта зависит от часового пояса).
Возрастные категории на «ЗаБег.РФ» — 2026
Участники старше 6 лет
Дистанция: 1 км
*Участие в возрасте от 6 до17 лет без родителей — только при наличии их письменного разрешения
Участники старше 16 лет
Дистанция: 5 км
*Участие в возрасте от 6 до17 лет без родителей — только при наличии их письменного разрешения
Участники старше 18 лет
Дистанции: 5 км, 10 км, 21,1 км
*Участие только при наличии медицинской справки
