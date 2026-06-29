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Забег-полумарафон День Семьи, Любви и Верности 2026: дата, время и место проведения
Фитнес

Сегодня, 15:20

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Забег-полумарафон День Семьи, Любви и Верности 2026: дата, время и место проведения

Забег-полумарафон в День Семьи, Любви и Верности пройдет в Москве 5 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Забег-полумарафон «День Семьи, Любви и Верности» пройдет в Москве в воскресенье, 5 июля. Соревнование состоится в Парке 850-летия Москвы, стартовый городок будет расположен рядом с храмом святых благоверных князей Петра и Февронии на улице Марьинский Парк, 2. «СЭ» публикует расписание забега.

Расписание забега-полумарафона День Семьи, Любви и Верности 2026

5 июля, воскресенье

9.00-9.40. Регистрация участников, выдача стартовых пакетов

9.50. Окончание регистрации, инструктаж для участников на все дистанции

10.00. Старт на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км и 25 км

10.10. Старт на дистанциях скандинавской ходьбы

13.00. Закрытие финиша

Трасса пройдет по территории Парка 850-летия Москвы. Организаторы отмечают, что маршрут ровный, без перепада высот, покрытие — асфальт и плитка. На трассе предусмотрена точка воды, а в зоне старта и финиша — пункт питания.

К участию допускаются бегуны без противопоказаний по состоянию здоровья. Для выхода на дистанцию необходима медицинская справка с допуском.

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