Второй этап велогонки «Россия» пройдет между Владимиром и Суздалем 6 июня

6 июня во Владимирской области состоится второй этап многодневной велогонки «Россия». Более 150 участников выйдут на старт маршрута, который впервые в рамках серии соединит сразу два города Золотого кольца: Владимир и Суздаль.

Старт гонки будет дан во Владимире. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию 85 км с набором высоты более 570 м. Трасса пройдет по Великой Владимирской дороге в направлении Суздаля, где состоится финиш и церемония награждения.

По словам руководителя спортивных проектов «Лиги Героев» Назария Коломийца, этап станет особенным благодаря маршруту между двумя историческими центрами Северо-Восточной Руси.

«Маршрут будет не только живописным, но и достаточно сложным даже для опытных велосипедистов», — отметил Коломиец.

Победители и призеры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин. Начиная со второго этапа организаторы введут специальные майки лидеров. Победители отдельных этапов будут выступать в желтых джерси, а лидеры общего зачета многодневки — в красных.

Помимо спортивной программы гостей Суздаля ждут культурные мероприятия. На центральной площади города пройдет гастрономический фестиваль и выступления местных музыкальных коллективов.

В этот же день в Суздале состоится массовый велофестиваль для любителей. Участники смогут проехать шестикилометровый маршрут по историческому центру города. Ожидается, что велопутешествие соберет более тысячи человек. Для участия потребуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

Велогонка «Россия» проходит при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта РФ. Сезон включает восемь этапов, которые проходят в городах Золотого кольца и в других регионах страны. После старта во Владимирской области участникам предстоят заезды в Ярославле, Иванове, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве.