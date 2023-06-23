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Сегодня, 14:00

Врач Свиридова заявила, что чтобы не терять мотивацию при похудении, нужно себя хвалить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Елена Свиридова заявила, что чтобы не терять мотивацию при похудении, нужно себя хвалить.

«Задайте себе вопрос, зачем я это делаю. Представьте конечный результат: ваше стройное, подтянутое и красивое тело. Важно продумать этот образ до мелочей: какую одежду вы сможете носить. Как на вас будут смотреть знакомые? Что вы будете чувствовать, смотря на себя в зеркало? Дайте себе время помечтать об идеальной картинке и держите этот образ у себя в голове. Забросить похудение легко, если вы делаете это в одиночку, а в компании будет гораздо легче ходить в спортзал или сидеть на диете. Не забывайте поощрять себя за достижения, причем даже за самые маленькие. Сбросили один килограмм? Очень хорошо! Пять килограммов? Отлично! Благодарите себя за выдержку и стойкость материальными подарками. Например, можно купить новое платье или порадовать себя походом на интересное мероприятие. Главное — не есть запрещённые продукты. Усердные тренировки, конечно, хороши, но в ограниченном количестве. Важно не перегружать себя, а также прислушиваться к организму. Делайте то, что вас вдохновляет, даже в режиме ЗОЖ: например, занимаясь спортом в фитнес-зале, наденьте красивую одежду или бегайте по утрам с музыкой в наушниках, готовьте любимые блюда и балуйте себя вкусной выпечкой без вредных продуктов», — приводит слова Свиридовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1588587
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