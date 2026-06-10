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Врач-реабилитолог рассказала о плюсах и минусах упражнений на гибкость
Фитнес

Сегодня, 17:00

1 мин.

Врач-реабилитолог рассказала о плюсах и минусах упражнений на гибкость

Кристина Гергис
Автор
Растяжка дома
Фото humanmade, iStock

В беседе с «СЭ» врач-реабилитолог Ольга Тетерина рассказала о пользе и потенциальных рисках растяжки.

Среди плюсов эксперт выделила выброс гормонов радости. Во время растяжки в организме повышается концентрация эндорфинов, серотонина и дофамина. Это помогает снизить уровень стресса и успокоиться. Во многом такой эффект связан с особенностями дыхания: в отличие от интенсивных силовых тренировок, при растяжке оно становится спокойным, глубоким и замедленным.

Положительно растяжка влияет и на состояние сосудов. Так, исследование университета Рицумэйкан показало, что если выполнять десять видов упражнений на растяжку в течение 40 минут, уже через 15-30 минут улучшается показатель пульсовой волны. Также участники делали по пять упражнений на растяжку по десять минут дважды в день. Через четыре недели у них наблюдалось улучшение состояния при атеросклерозе.

Вместе с тем растяжка может нести и риски. Все зависит от интенсивности, амплитуды движений и того, сколько времени уделяется упражнениям. Как пояснила Ольга Тетерина, чересчур интенсивная растяжка способна привести к гипермобильности суставов. «Это происходит потому, что связочный аппарат и суставная сумка растягиваются до такой степени, что плохо фиксируют сустав. Следствием этого могут быть травмы и вывихи суставов», — резюмировала специалист.

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