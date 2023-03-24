Врач рассказал, какие упражнения помогут избавиться от гиперлордоза

Врач по спортивной медицине Николай Бувалин в ТГ-канале социального проекта «Спортивные выходные» рассказал, какие упражнения помогут избавиться от гиперлордоза — неправильного положения позвоночника, при котором поясничный изгиб становится слишком глубоким. «Для того чтобы избавиться от гиперлордоза, нужно обязательно начать с расслабления укороченных квадратных мышц поясницы, а также подвздошно-поясничной мышцы. Именно они формируют и закрепляют гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника», — подчеркнул эксперт.

Николай Бувалин отметил, что при гиперлордозе важно делать упражнения на глубокие мышцы живота (поперечную, наружную косую и внутреннюю косую) и для укрепления больших ягодичных мышц. Подобрать такой комплекс упражнений можно самостоятельно, но лучше, чтобы в этом помог квалифицированный специалист — врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

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