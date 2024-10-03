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Врач ЛФК объяснила, зачем укреплять мышцы-стабилизаторы
Фитнес

Сегодня, 18:25

1 мин.

Врач ЛФК объяснила, зачем укреплять мышцы-стабилизаторы

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает динамичную планку
Фото fizkes, iStock
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Врач ЛФК Ирина Лымарь эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что такое мышцы-стабилизаторы и зачем их нужно укреплять.

Мышцы-стабилизаторы — это вид мышц, который обеспечивает фиксацию и устойчивость частей скелета друг относительно друга. Они удерживают органы и кости при выполнении движений с различной амплитудой. К мышцам-стабилизаторам относятся мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца и другие, сказала эксперт.

«Укрепление мышц-стабилизаторов с помощью упражнений позволяет улучшить равновесие и координацию, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Это значит, что будет легче сохранить равновесие и не упасть, если поскользнулись или когда начала кружиться голова», — объяснила доктор.

Укрепление мышц-стабилизаторов позволяет избегать травм при обычной бытовой активности и при занятиях спортом. Кроме того, увеличивается сила мышц и снижается риск развития заболеваний, как остеопороз.

«Тренировать самостоятельно мышцы-стабилизаторы можно, однако лучше посетить несколько занятий у специалистов. Необходимо понимать, какие упражнения нужны для проработки тех или иных групп мышц. Также важна правильная техника их выполнения», — подытожила Лымарь.

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