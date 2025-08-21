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В Тверской области вновь пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
Фитнес

21 августа 2025, 18:55

1 мин.

В Тверской области вновь пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR ZAVIDOVO 2025

Мария Задорожная
Автор
IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
Фото Пресс-служба IRONSTAR, iStock

23 и 24 августа на территории курорта Завидово состоится ежегодный фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2025. Стартует мероприятие с заплывов на реке Дойбицы с дистанций SWIMSTAR MILE (1 морская миля, 1,852 км) или SWIMSTAR DOUBLE MILE (2 морские мили, 3,704 км). Для любителей водных приключений предусмотрен формат эстафеты — командное плавание.

Продолжится фестиваль 5-километровым забегом для женщин и мужчин. Завершит спортивный день старт для детей. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 0 до 6 лет.

В воскресенье, 24 августа, участников ждут пройдут триатлонные испытания. Спортсмены преодолеют дистанцию IRONSTAR 1/4 (1 км плавание, 45 км велоэтап, 10 км бег) и 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велоэтап, 5 км бег). Также будет организован фирменный формат SUPERMIX — последовательное преодоление сначала дистанции 1/4, а затем, после перерыва, — 1/8. В этом году маршруты пройдет вокруг острова в акватории реки Дойбицы, дополнительно включили территорию Ямского леса.

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