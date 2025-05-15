В Сочи впервые прошел отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике

В Сочи на Федеральной территории «Сириус» впервые состоялся отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике. Организатором соревнований выступила Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ. «Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером события.

Программа состязаний состояла из пяти аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Также проходили соревнования по новым, еще не аккредитованным дисциплинам: силовая аэробика и хип-хоп в дуэте, танцевальная аэробика в большой группе.

Победителями первого отборочного этапа Кубка России по фитнес-аэробике в старшей возрастной группе по дисциплине «аэробика» стала команда из Петрозаводска, в категории «аэробика 5 человек» — ребята из Москвы. Лидерами в «степ-аэробике» стала команда из Челябинска, а в дисциплине «хип-хоп» — команда из Красноярска.

«Сочи без преувеличения можно назвать российской спортивной столицей. Грандиозные олимпийские объекты, уникальный климат, красота морского побережья вдохновляют на занятия спортом. Наши спортсмены очень гордятся возможностью выступать в Сочи на площадке «Сириус-Арена». Уверена, что первые сочинские старты по фитнес-аэробике станут началом долгой и славной истории нашего вида спорта в регионе. Впечатляющие по масштабу спортивные площадки просто идеально подходят для соревнований по массовой и зрелищной фитнес-аэробике, а спортивные организации Сочи, тренеры, преподаватели и родители очень заинтересованы в развитии нового для региона вида спорта», — сказала президент ФФАР Татьяна Полухина.