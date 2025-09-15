В Подмосковье состоялась пятая в сезоне «Гонка Героев»

13 сентября на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева прошла пятая «Гонка Героев». В ней приняли участие около 4000 человек. Атлетам предложили преодолеть трассу длиной 6,5 км и 30 препятствий: рукоходы разной сложности, водные преграды, вертикальные заборы и многие другие. Выйти на старт забега можно было в массовом или командном формате.

«Сегодня около 4000 человек приехали к нам на старт, чтобы проводить сезон 2025 «Гонки Героев». Но на самом деле, сезон не заканчивается — в следующие выходные гонку принимает Волгоград, а в октябре мы впервые в истории проведем забег с препятствиями в Дагестане. Мы замечаем, что с каждым годом спортом занимаются все больше людей, и количество желающих принять участие в «Гонке Героев» только растет. Наша команда работает, чтобы все они смогли принять участие: мы расширяем географию и увеличиваем количество гонок. Так, эта гонка стала пятой в этом сезоне в Подмосковье. Рассчитываем, что в следующем году тенденция продолжится, и количество любителей спорта станет еще больше», — отметил директор проектов Денис Анников.

Разминку для участников гонки провел чемпион России по лыжам, член Олимпийской сборной России по лыжным гонкам, победитель этапа кубка мира, серебряный призер кубка Восточной Европы Михаил Девятьяров.

«Очень рад, что именно мне выпала честь награждать лучших спортсменов, настоящих чемпионов по гонкам с препятствиями. Знаю, что сегодня участвует много лыжников. Например, Никита Крюков, который занял первое место в своей возрастной категории. Здорово, когда с коллегами можно посоревноваться не только на лыжной трассе, но и здесь, на гонке с препятствиями. Может, когда-нибудь гонка с препятствиями пройдет и на лыжах», — подчеркнул Михаил Девятьяров.

Также на базе трассы «Гонки Героев» состоялись всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 10 000-11 000 метров». В них приняли участие более 60 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны.

Кроме того, в рамках «Гонки Героев» прошел Чемпионат в формате «PRO» — для профессиональных атлетов и «AGE» — для четырех возрастных группах от 18 до 40+ лет. Победители и призеры в мужском и женском зачетах в каждой категории, поделили между собой призовой фонд. Отдельно состоялся корпоративный забег, в нем приняли участие более 100 команд.