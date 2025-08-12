В Подмосковье пройдет крупнейший вейксерф-заезд

В Подмосковье на Пироговском водохранилище 31 августа состоится массовый заезд по вейксерфингу — «Яндекс Маркет x Prowakesurf: Рекорд России 2025». Он официально будет зафиксирован в Книге рекордов России.

Принять участие сможет любой райдер — от любителя до профессионала, уверенно катающийся без фала . Главное условие — выйти на волну и сделать хотя бы одну попытку. Организаторы ставят амбициозную цель: «Рекорд России» будет фиксировать

максимальное количество трюков 360°.

Участников и зрителей события ждут тест-драйв досок, маркет одежды и аксессуаров, а также подарки от партнеров и специальные призы. Кроме того, организаторы предусмотрели прямую трансляцию и фото/видео съемку.