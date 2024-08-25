В парке «Музеон» пройдет открытая тренировка с чемпионом мира по боксу

25 августа, в парке «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет открытая тренировка с чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорием Дроздом.

Для ее посещения не требуется предварительная регистрация, только удобная спортивная форма и кроссовки. Начало занятия — 17:00 в зоне с тренажерами.

После тренировки также пройдет автограф-сессия, где можно будет сделать фото с чемпионом.