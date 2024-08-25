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В парке «Музеон» пройдет открытая тренировка с чемпионом мира по боксу
Фитнес

Сегодня, 08:00

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В парке «Музеон» пройдет открытая тренировка с чемпионом мира по боксу

Мария Задорожная
Автор
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25 августа, в парке «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет открытая тренировка с чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорием Дроздом.

Для ее посещения не требуется предварительная регистрация, только удобная спортивная форма и кроссовки. Начало занятия — 17:00 в зоне с тренажерами.

После тренировки также пройдет автограф-сессия, где можно будет сделать фото с чемпионом.

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