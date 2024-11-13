В Москве завершился Кубок России по фитнес-аэробике

В Москве, в спортивном комплексе «Волейбольная арена «Динамо» завершился Кубок России по фитнес-аэробике, в котором приняли участие свыше 3,5 тысяч спортсменов из 35 регионов страны. С 6 по 11 ноября они состязались на большой арене за почетные призы и медали.

В Кубке России принимали участие сильнейшие команды в старшей возрастной группе. Они сражались за призовой фонд турнира в 1,8 млн рублей. Спортсмены других возрастных категорий и студенческие команды показывали себя на всероссийских соревнованиях.

Все состязания проходили по пяти официально аккредитованным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Финальные выступления завершились церемонией награждения с фейерверком. Победители Кубка России получили путевку на Международный турнир по фитнес-аэробике, который состоится в Москве в декабре.

Также в рамках соревнований прошел Фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества. Его участники представляли новые дисциплины фитнес-аэробики: силовая аэробика соло, в дуэте и малой группе, степ-аэробика в дуэте, малой и большой группе, танцевальная аэробика в большой группе, хип-хоп в дуэте, малой и большой группе, хип-хоп-баттл, фитнес-мастер и фитнес-трофи. Мероприятие также сопровождалось мастер-классами по аэробике и хип-хопу.

Организатором всего события стала Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ и Департамента спорта города Москвы.

«Участников и гостей нашего праздника особенно впечатлил масштаб события: огромное количество команд, красочные костюмы, оригинальные постановки, организация турнира на высочайшем международном уровне, — поделилась впечатлениями президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.