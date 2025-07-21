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В Москве в один день пройдут «Забег 2030», велогонка «La Strada» и «La Strada Fest»
Фитнес

21 июля 2025, 14:30

2 мин.

В Москве в один день пройдут «Забег 2030», велогонка «La Strada» и «La Strada Fest»

Мария Задорожная
Автор
«Забег 2030», велогонка «La Strada» и «La Strada Fest»
Фото Лига Героев, соцсети

10 августа жителей и гостей столицы ждут насыщенные спортивные выходные. «Лига Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы проведет в честь Дня физкультурника и в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» три спортивных события в один день: «Забег 2030», велогонки «La Strada» и «La Strada Fest». Планируется, что мероприятия объединят более 10 000 спортсменов.

«Забег 2030» состоится впервые. В нем примут участие более 5000 человек. Проводится соревнование в нескольких форматах: утренний лонг ран на 21,1 км, вечерние 5 км на закате и ночные 10 км. Стать участником может любой желающий от 16 лет.

Календарь забегов в&nbsp;Москве в&nbsp;2025 году.Календарь забегов в Москве в 2025 году

Второй частью спортивного праздника станет традиционная велогонка «La Strada» на дистанции 50 км. Ее маршрут пройдет через исторический центр Москвы в два круга со стартом и финишем в «Лужниках». В ней примут участие свыше 1500 спортсменов. Выйти на старт может любой желающий от 18 лет.

В этот же день состоится и велогонка «La Strada Fest», которая соберет более 5000 велосипедистов. Они преодолеют 17-километровую дистанцию от Гребного канала до Новодевичьей набережной.

«Этим летом мы хотим подарить грандиозный спортивный праздник москвичам и гостям города, которые привыкли активно проводить время и не представляют жизнь без спорта и всяческих активностей. 10 августа можно будет не просто выйти на старт забега или велогонки, но и выбрать сразу несколько форматов по вкусу, пробежав, например, одну дистанцию утром и проехав вечером на велосипеде, любуясь видами вечерней столицы. Таким образом, наша цель — сделать спорт и здоровый образ жизни еще более доступными и массовыми», — сказала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

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