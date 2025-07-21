В Москве в один день пройдут «Забег 2030», велогонка «La Strada» и «La Strada Fest»

10 августа жителей и гостей столицы ждут насыщенные спортивные выходные. «Лига Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы проведет в честь Дня физкультурника и в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» три спортивных события в один день: «Забег 2030», велогонки «La Strada» и «La Strada Fest». Планируется, что мероприятия объединят более 10 000 спортсменов.

«Забег 2030» состоится впервые. В нем примут участие более 5000 человек. Проводится соревнование в нескольких форматах: утренний лонг ран на 21,1 км, вечерние 5 км на закате и ночные 10 км. Стать участником может любой желающий от 16 лет.

Второй частью спортивного праздника станет традиционная велогонка «La Strada» на дистанции 50 км. Ее маршрут пройдет через исторический центр Москвы в два круга со стартом и финишем в «Лужниках». В ней примут участие свыше 1500 спортсменов. Выйти на старт может любой желающий от 18 лет.

В этот же день состоится и велогонка «La Strada Fest», которая соберет более 5000 велосипедистов. Они преодолеют 17-километровую дистанцию от Гребного канала до Новодевичьей набережной.

«Этим летом мы хотим подарить грандиозный спортивный праздник москвичам и гостям города, которые привыкли активно проводить время и не представляют жизнь без спорта и всяческих активностей. 10 августа можно будет не просто выйти на старт забега или велогонки, но и выбрать сразу несколько форматов по вкусу, пробежав, например, одну дистанцию утром и проехав вечером на велосипеде, любуясь видами вечерней столицы. Таким образом, наша цель — сделать спорт и здоровый образ жизни еще более доступными и массовыми», — сказала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.