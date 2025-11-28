В Москве состоятся соревнования по хип-хопу

С 1 по 5 декабря в новом спортивном комплексе «Навка Арена» состоится Московский международный фестиваль по фитнес-аэробике «Мишка и Матрешка». В рамках мероприятия пройдут соревнования среди сильнейших отечественных и зарубежных команд по хип-хопу. Дополнительно в программу состязаний будут включены новые направления: хип-хоп в дуэте, хип-хоп в малой группе и хип-хоп-баттл. Организатор — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР). «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером события.

«Каждая дисциплина по-своему зрелищная и интересная. Командные выступления удивляют своей мощнейшей энергией, а индивидуальные номера — невероятным слиянием спортсмена с музыкой. Зрителей приводят в восторг визуальные эффекты и акробатические трюки, на финальных соревнованиях года выступают сильнейшие команды с особенно отточенными номерами. Это настоящее зрелище не только для любителей фитнес-аэробики, но и для судейской бригады и коллег-профессионалов», — сказала хореограф и тренер чемпионов России, Европы и мира по фитнес-аэробике в дисциплине хип-хоп Анастасия Журавлева.

Программа по хип-хопу на Кубке России и Московском международном фестивале по уровню не уступает самым рейтинговым телевизионным шоу о танцах. В хип-хоп-дисциплинах лидируют команды из Красноярска, Пензы, Сыктывкара, Москвы и Санкт-Петербурга.

«В хип-хопе особенно ценится, когда команда с помощью танцевальных элементов и перестроений рассказывает свою историю на сцене. На соревнованиях весь зал собирается, чтобы посмотреть особенно эмоциональные выступления, а судьи добавляют баллы за полноценный рассказ, а не просто отточенные движения. Россия с нашей открытой душой, вековыми традициями в балете и мощнейшим современным танцем была и остается одним из лидеров в хип-хоп-дисциплинах. Команды из России всегда входили в число призеров на крупнейших международных стартах и сегодня совершенствуют мастерство, чтобы вернуться на мировые пьедесталы», — добавила президент ФФАР Татьяна Полухина.