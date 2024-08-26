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В Москве состоялся фестиваль «Лига триатлона и IRONSTAR МОСКВА 226»
Фитнес

Сегодня, 16:05

2 мин.

В Москве состоялся фестиваль «Лига триатлона и IRONSTAR МОСКВА 226»

Мария Задорожная
Автор
Фестиваль «Лига триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226»
Фото Пресс-служба ФТР
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24 и 25 августа в Москве впервые проходил масштабный спортивный фестиваль «Лига триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226». Мероприятие состоялось при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Спортсменам предлагали преодолеть длинную дистанцию в 226 км, которая складывалась их идущих друг за другом этапов: плавательный этап (3,8 км), велогонка (180 км) и беговой этап (42,2 км). Также участники фестиваля могли попробовать силы на средней дистанции в 113 км, которая также состояла из нескольких этапов: плавательный (1,9 км), велогонка (90 км) и беговой этап (21,1 км).

Событие стало по-настоящему беспрецедентным, ведь впервые в истории таких соревнований было организовано две транзитные зоны для участников гонки: первая располагалась в Крылатском на Гребном канале, вторая в Лужниках.

В соревнованиях на длинной дистанции (226 км) приняли участие 4 тысячи человек. Самым возрастным участником «железной» дистанции стала 73-летняя Людмила Воронова — член «Совета старейшин» Федерации триатлона России (ФТР). Участие в спортивном фестивале приняли и паратриталеты. Кроме того, на старт длинной дистанции вышла и президент ФТР Ксения Шойгу.

«Никогда в жизни не думала, что пройду такую большую дистанцию. Мне казалось, что это невозможно. Я счастлива! Очень красивый город, красивые люди на невероятно красивых велосипедах, чудесная погода. Я поздравляю всех с крутым стартом!» — прокомментировала Ксения.

Также в рамках фестиваля состоялся Чемпионат России по триатлону на средней дистанции среди профессиональных триатлетов. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены страны.

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