В Москве состоялись «Забег 2030», велогонка La Strada и велофестиваль La Strada Fest

10 августа «Лига Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы организовала яркие спортивные выходные в «Лужниках» к Дню физкультурника в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В мероприятии приняли участие более 10 500 жителей и гостей столицы. В рамках одного бренда сошлись три масштабных события: «Забег 2030», велогонка La Strada и велофестиваль La Strada Fest. Хедлайнером стал звездный хип-хоп-исполнитель L'One.

«Сегодня в рамках Дня физкультурника проходит действительно уникальное событие, в рамках которого можно не только принять участие в забеге, но и проехать на велосипеде как участник велогонки либо велофестиваля — можно выбрать один из двух типов стартов по вкусу либо принять участие сразу в обоих. Мы рады, что более 10 500 человек решили провести этот праздник вместе с нами. Это подтверждает, что Москва действительно спортивный город, и это тот самый случай, когда город определяют жители — именно они являются его душой и стержнем. Рады, что нам удалось объединить в спортивном порыве такое количество людей, и благодарим администрацию города, Москомспорта и все городские службы за то, что это стало возможно», — прокомментировал директор «Лиги Героев» Денис Анников.

В 7:15 утра стартовал полумарафон на дистанцию 21,1 км, в котором сошлись профессиональные бегуны и просто любители бега. Вечером беговая часть продолжилась: в 20:15 стартовало самое массовое соревнование — 5 км, а в 21:30 все желающие боролись на дистанции 10 км.

«Понимая, насколько сложно совместить беговые и велосипедные мероприятия в одно время, не могу не отметить высокий уровень подготовки события. Отмечу абсолютную точность дистанции — полумарафон действительно получился таким, до последнего метра. Это говорит о профессионализме «Лиги Героев», которой в очередной раз удалось организовать один из таких стартов, на которых так приятно устанавливать личные рекорды», — отметил победитель забегов на дистанциях 21,1 и 10 км Ринас Ахмадеев.

Велосипедная часть стартовала в 10:30 в Крылатском, где более 5 тысяч любителей велоспорта приняли участие в La Strada Fest. Особенность старта — участие было открыто для всех независимо от мастерства и типа велосипеда, включая участников до 18 лет. Также прошел чемпионат СМИ, в котором соревновались более 30 журналистов за победу на дистанции 17 км. Гвоздем мероприятия стала главная велогонка La Strada, которая стартовала в 17:45 из «Лужников». В ней приняли участие свыше 1000 гонщиков.