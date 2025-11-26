В Москве состоится международный фестиваль по фитнес-аэробике

С 1 по 5 декабря в спортивном комплексе «Навка Арена» состоится финал Кубка России и Московский международный фестиваль по фитнес-аэробике «Мишка и Матрешка». Организатор мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР). «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером события.

В финале национального кубка встретятся победители трех отборочных этапов в Сочи, Казани и Томске. Приглашение на международный фестиваль в Москве получили команды из Беларуси, Казахстана, Индии, Пакистана, Кореи, Перу и Кубы.

В программе соревнований — аккредитованные аэробика, степ-аэробика, хип-хоп, а также новые дисциплины, которые только набирают популярность: силовая аэробика, танцевальная аэробика, хип-хоп-баттл, фитнес-мастер и фитнес-трофи.

«Турниры ФФАР с участием зарубежных стран особенно актуальны сегодня, когда нашим спортсменам ограничивают доступ к международным стартам. Лучшие российские команды должны соревноваться не только между собой, но и с соперниками из других стран, любому спортсмену важно доказать, что он сильнейший. Наши зарубежные коллеги признают, что Россия — один из лидеров мировой фитнес-аэробики и с удовольствием приезжают на московский фестиваль. Мы создаем сообщество профессионалов, которые заинтересованы в развитии спорта без надуманных барьеров. В числе победителей наших турниров всегда зрители: на одной площадке можно увидеть выступления сильнейших спортсменов разных континентов», — отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.