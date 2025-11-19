Стиль жизни
В Москве состоится ежегодная Национальная премия по вейксерфингу
19:20

Мария Задорожная
Автор
30 ноября в Москве состоится седьмая Национальная премия по вейксерфингу. Она соберет лучших спортсменов, тренеров, спортивные бренды и всех неравнодушных к этому виду спорта людей для подведения итогов сезона. Также в ходе мероприятия отметят лучших и зафиксируют ключевые достижения уходящего года. Премия учреждена проектом Prowakesurf в 2019 году.

«В этом году все спортсмены показали отличные результаты на российских и международных соревнованиях — именно такие выступления делают спорт живым и заметным. Премия PROWAKESURF — это возможность поблагодарить райдеров и всех, кто развивает индустрию. Она не столько про итоги сезона, сколько про вдохновение. Мы видим свою задачу в том, чтобы все больше людей вставали на доску и становились частью нашего сообщества», — отметила сооснователь Prowakesurf и организатор премии Алена Белякова.

Победители будут определены в номинациях «Райдер года», «PROрайдер года», «Семья года», «Событие года», «Проект года», «Персона года», «Трюк года», «Кадр года» и «Антипремия года».

