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В Москве состоится чемпионат России по фитнес-аэробике
Фитнес

20 марта, 15:50

2 мин.

В Москве состоится чемпионат России по фитнес-аэробике

Кристина Гергис
Автор
Фитнес-аэробика
Фото Пресс-служба ФФАР

С 9 по 14 апреля в Москве пройдет чемпионат России по фитнес-аэробике и Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!». Впервые главные старты сезона развернутся сразу на двух площадках: сильнейшие команды страны поборются за звание чемпионов, а любители спорта смогут показать свое мастерство и увидеть выступления профессионалов.

Победители соревнований в шести федеральных округах получили путевку на чемпионат и первенство России. Мероприятие организовано Федерацией фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ и Департамента спорта города Москвы.

В чемпионате будут участвовать спортсмены старшей возрастной группы, первенство рассчитано на юниоров и юниорок. Состязания пройдут по пяти дисциплинам: аэробика, аэробика (5 человек), степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп (большая группа). Участники и болельщики также смогут посетить мастер-классы, а тренеры и судьи — профессиональные семинары.

Параллельно с чемпионатом России пройдет фестиваль, где себя покажут начинающие спортсмены и любители всех возрастов. В программе — популярные направления: силовая и танцевальная аэробика, фитнес-лайт, фитнес-трофи, фитнес-мастер, хип-хоп дуэт и хип-хоп баттл.

Кроме того, впервые в состязаниях примут участие инклюзивные команды — сейчас разрабатываются специальные программы адаптивной аэробики для детей.

«Для нас принципиально важно объединять на спортивной площадке сильнейшие команды чемпионов, спортсменов-любителей и инклюзивные группы, которые впервые выступают на всероссийских стартах», — отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.

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